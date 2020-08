Tour de France 2020 :

Le Tour de France a dû s’adapter contre la montre à une nouvelle réalité, celle du Covid-19, qui ces derniers mois a conditionné tous les secteurs de la société et avec un accent particulier sur le sport. Les plus grandes compétitions du monde ont dû se restructurer et à plusieurs reprises même annulé. La Grande Boucle, en tout cas, a survécu à la pandémie et avec une série de mesures spéciales elle pourra maintenir la ligne correspondant à 2020 dans son bilan.

Peut-être le point le plus strict de la nouveau protocole Covid-19 du Tour de France C’est le fait que dans le cas où deux cyclistes ou membres du “ staff ” d’une même équipe sont testés positifs pour le coronavirus ou présentent des symptômes pertinents, l’ensemble de la formation sera disqualifié de la plus grande course cycliste par étapes de la planète.

Évidemment, tous les positifs seraient automatiquement supprimés de la course, mais cette répétition dans la même équipe signifierait le retrait automatique de tous ses coéquipiers.

Les officiers de carrière auront cette année une fonction supplémentaire importante à leur rôle habituel et est d’agir en tant que suiveurs de contact au cas où une personne liée à l’un des participants pourrait être testée positive pour la maladie redoutée.

De plus, le nouveau règlement sanitaire configure un plan de travail dans lequel ASO, l’organisateur de la course, établit plusieurs priorités et s’assure que toutes les équipes peuvent s’y conformer avec la même facilité.

Le premier d’entre eux est le création de «bulles», des groupes de coexistence réduits qui réduiront dans cette édition tout l’entourage qui déplace le Tour à travers les routes françaises pendant trois semaines, afin de “sauvegarder la santé des cyclistes pour que l’événement puisse se dérouler normalement”. Cela signifie par exemple que le contact avec le public est pratiquement éliminé. Il n’y aura pas de selfies des cyclistes avec les fans, ni d’autographes, essayant de minimiser l’exposition des participants.

En ce qui concerne le bilan de santé des concurrents, tous subiront deux contrôles avant le départ de la course, et pourront être remplacés s’ils sont testés positifs. Il y aura également un test PCR les deux jours de repos. Et les médecins de chaque équipe seront obligés de revoir l’état de santé de tous les cyclistes et du personnel médical chaque jour, en détectant d’éventuels symptômes.

Les nouvelles règles établissent également le utilisation obligatoire de masques par tous les membres de la caravane cycliste avant et après chaque étape, y compris les voitures de l’équipe et tout autre travailleur dans l’environnement de course. Les fans et les médias auront également cette obligation.

Toutes les conférences de presse auront lieu en ligne et en entretiens personnalisés, Une zone mixte de concurrents et de journalistes sera créée dans laquelle les mesures de distanciation sociale établies doivent être respectées.

Finalement, les hotels dans lequel les concurrents et les travailleurs séjournent doivent répondre à une série d’exigences particulières, parmi lesquelles le fait de réserver un étage pour chaque équipe et d’effectuer des contrôles d’accès aux zones restreintes du logement est établi.