La firme américaine Roval vient de présenter les nouveaux composants Alpinist, un jeu de guidon plus puissant et une tige de selle de vélo de route visant à offrir des performances maximales avec la plus grande légèreté possible.

Malgré leur apparence classique, ces deux composants Roval intègrent la technologie de stratification la plus avancée de la marque et le processus de construction en carbone.

Cockpit Roval Alpinist

Le combo guidon-potence (cockpit) -dans l’image ci-dessus-, en une seule pièce, pèse 256 grammes (100mm x 420mm), un poids inférieur de plus de 100 grammes aux autres modèles que l’on peut trouver sur le marché.

La forme du tube rond et la tradition de l’Alpinist Cockpit reflètent les vraies formes, et la disposition du stratifié et l’acheminement interne des câbles sont d’autres points forts importants.

Il est disponible en 10 tailles différentes, avec un angle de tige de 6º et un diamètre de 31,8.

Tige de selle Roval Alpinist

La tige de selle Roval Alpinist s’adresse à tous ceux qui veulent une tige de selle de seulement 136 grammes (27,2 mm x 300 mm), élégante, fiable et avec une capacité de réglage maximale.

La pince à micro-ajustement Alpinist assure un ajustement précis et une rétention sûre.

La tige de selle Roval Alpinist est disponible en deux longueurs et un déport de 20 mm.

