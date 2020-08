Tour de France 2020 :

Il Tour de France, reporté de deux mois par la pandémie de Covid-19, prend le pouls de la haute compétition cycliste, prenant également la tête du Giro d’Italia, qui se tiendra en octobre.

La race a modifié son calendrier, mais pas le parcours, un profil très exigeant, avec beaucoup de montagnes, peu de temps pour le reste de leurs favoris et un seul contre-la-montre, qui sera également en montée.

La course débutera à Nice le 29 août, deux mois plus tard que prévu et comportera neuf jours de plat, trois difficiles, huit jours de montagne, avec quatre buts en plus, et la cerise sur le gâteau d’un contre-la-montre qui se termine sur les pentes dures de La Planche des Belles Filles.

Dans le courant des temps qui courent en cyclisme, les étapes du Tour sont raccourcies et les longs cols cèdent la place à des plus explosifs.

Sur cette voie, le Tour 2020 continuez à chercher des rampes loin des Alpes et des Pyrénées, sa terre par excellence, pour donner accès à d’autres nouveaux ports, souvent inédits.

Ni Tourmalet, ni Galibier, ni Mont Ventoux, ni Alpe d’Huez ne grimperont, mais les organisateurs espèrent surprendre avec le Mont Aigoual et le Puy Mary dans le Massif Central, avec le Grand Colombier dans le Jura, avec la montée au Col de la Loze dans les Alpes ou avec le chrono de La Planche des Belles Filles dans les Vosges.

Dans une édition où les Pyrénées ont été reléguées au second plan, avec seulement deux étapes au terme de la première semaine, ces deux dernières nominations émergent comme l’élément décisif du général.

Oui le premier maillot jaune du classement général semble promis à un sprinterA Nice, où la course durera deux jours, la deuxième journée mène directement aux Alpes sur son versant sud, avec trois ascensions typiques du Paris-Nice, la dernière d’entre elles, le Col d’Éze, près de la ligne d’arrivée.

Avec peu de répit, le peloton se dirige vers le Massif Central, avec une arrivée inédite au Mont Aigoual, avant d’entrer dans les Pyrénées, où il n’y a pas d’arrivées importantes.

Direction nord pour s’installer sur la côte atlantique, avec une première journée de repos et une étape colorée entre les îles d’Oléron et de Ré, où le vent peut devenir le protagoniste.

En direction de l’Est, deux étapes de transition et un nouveau passage dans le Massif Central pour découvrir les rampes du Puy Mary, but de la treizième étape, avant d’entrer dans le Jura pour remonter le Grand Colombier, qui pour la première fois accueillera une arrivée du Tour.

Trois étapes alpines, avec une attention particulière à l’ascension de la Loze, qui se fera sur une route nouvellement goudronnée.

Le général n’aura que la touche finale, qui se fera dans les 36 kilomètres de temps entre Lure et La Planche des Belles Filles, divisée en trois tiers, un plat, adapté aux spécialistes, un autre plus exigeant de faux plat et le dernier en les rampes du désormais mythique port, avec une pente moyenne de 8,5%.

Des contraintes logistiques ont empêché d’ajouter le dernier kilomètre parcouru l’année dernière, ce qui n’enlève rien au caractère décisif d’une étape qui, promettent les organisateurs, maintiendra le suspense jusqu’au bout, qui ne sera connu que lors de la marche triomphale à travers les Champs-Elysées. .

1ère étape – 29 août: Nice – Nice / 156 km.

2ème étape – 30 août: Nice – Nice / 186 Km.

3ème étape – 31 août: Nice – Sisteron / 198 Km.

4ème étape – 1er septembre: Sisteron – Orcières-Merlette / 160,5 km.

5ème étape – 2 septembre: Gap – Privas / 183 Km.

6ème étape – 3 septembre: Le Teil – Mont Aigoual / 191 Km.

7ème étape – 4 septembre: Millau – Lavur / 168 km.

Etape 8 – 5 septembre: Cazères-sur-Garonne – Loudenvielle / 141 Km.

9ème étape – 6 septembre: Pau – Laruns / 153 Km.

Etape 10 – 8 septembre: Ile d´Oleron – Ile de Ré / 168,5 Km.

Etape 11 – 9 septembre: Châtelaillon-Plage – Poitiers / 167,5 km.

12ème étape – 10 septembre: Chauvigny – Sarran / 218 Km.

Étape 13 – 11 septembre: Châtel-Guyon – Puy Mary / 191,5 km.

Etape 14 – 12 septembre: Clermont Ferrand – Lyon / 194 km.

15e étape – 13 septembre: Lyon – Grand Colombier / 174,5 km.

Etape 16 – 15 septembre: La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans / 164 Km.

Étape 17 – 16 septembre: Grenoble – Méribel / 170 km.

Etape 18 – 17 septembre: Méribel – La Roche-sur-Foron / 175 km.

Etape 19 – 18 septembre: Bourg-en-Bresse – Champagnole / 166,5 km.

Etape 20 – 19 septembre: Lure – Planche des Belles Filles / 36,2 Km (CRI)

Etape 21 – 20 septembre: Mantes-la-Jolie – Paris / 122 km.