“Dans les Pyrénées, les choses vont se passer, même si elles ne seront sûrement pas définitives, car il y a un long chemin vers Paris.” La phrase a été signée par Julien Jurdie, directeur de l’équipe AG2R La Mondiale, et elle résume bien ce que l’on pense de l’équipe du Tour de France.

Un jour après la surprenante étape qui a laissé les cyclistes au pied des Pyrénées, la phrase typique de la course prend plus de force que jamais: «Le Tour peut se perdre chaque jour».

Ce sera plus sûr que jamais dans les deux journées pyrénéennes, que les organisateurs ont voulu adoucir, après une première semaine très marquée par la bataille, car ils ont suffisamment de terrain pour que les favoris commencent à montrer leurs cartes.

“Il n’y a pas de haut de gamme, ce qui favorise la maîtrise des deux grandes équipes”, estime le directeur de Groupama Marc Madiot, qui estime néanmoins que “avec autant de ports, il doit y avoir de la place pour des opportunités”.

Comme lors des dernières éditions, les Pyrénées comptent moins que les Alpes dans le Tour. Cette fois, encore moins, car ils ont été encore plus dilués dans un itinéraire nettement montagneux que pour traverser les cinq massifs du pays.

ATTAQUES DES COOSTERS?

Le doute réside dans le fait de voir si les coqs du peloton continueront avec leur attitude conservatrice, se réservant des forces pour la semaine dernière, ou commenceront à positionner leurs pions face au général.

Le Colombien Egan Bernal (Ineos), qui aspire à renouveler le premier podium qu’il a obtenu l’an dernier, et le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), arrivé comme le cycliste le plus apte, les ont également tous les deux. des équipes plus fortes, comme démontré la première semaine.

Un domaine qui, comme l’a reconnu le directeur de Movistar, Pablo Lastra, a mis la peur dans le corps des autres équipes, ce qui peut menacer d’éventuelles aventures.

“Beaucoup préféreront attendre que la journée de repos passe (prévue pour lundi). Ce sera plus tard lorsque nous commencerons à voir le cyclisme du Tour”, a déclaré l’entraîneur espagnol.

Madiot ne pense pas la même chose, convaincu que les Pyrénées vont assister aux premières escarmouches entre ceux qui aspirent à monter sur le podium final.

“Je pense qu’il y aura des choses dans les Pyrénées, il faut qu’il y en ait, car sinon on va rendre la tâche trop facile pour les deux grandes équipes”, explique le directeur de l’équipe qui a dans ses rangs le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) comme l’un des prétendants à la victoire.

Sans fin en montée, le contrôle de la course apparaît un peu plus difficile, ce qui ouvre la porte à une menace de domination de Jumbo et Ineos.

TERRE POUR LES AVENTURES

«Je pense que ce sont des scènes bien conçues pour quelqu’un qui veut briser cette hégémonie», déclare Julien Jurdie, directeur d’AG2R La Mondiale, qui a l’un de ces noms dans son équipe, le Français Romain Bardet.

Le cycliste français, qui a monté deux fois sur le podium à Paris, arrive sur ce Tour en embuscade, puisque sa première intention était de parier sur le Giro d’Italia, mais les changements imposés par la pandémie de coronavirus l’ont fait changer ses plans.

Parmi les favoris, les Pyrénées arrivent trop tôt. “Nous profiterons des opportunités si elles se présentent. Sinon, nous serons calmes”, a déclaré le Colombien Egan Bernal.

La pandémie a changé les conditions de préparation de tous les coureurs, donc la prudence est de rigueur dans cette édition, d’autant plus que la troisième semaine est la plus dure et que personne ne sait comment les jambes vont réagir après tant de mois sans presque aucune compétition.

