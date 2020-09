Tour de France 2020 :

Pas une rafale de vent ne souffle dans le Massif Central. Tout semble calme, comme si la fin de l’été vous invitait à vous allonger dans la prairie à la recherche d’une ombre. Les montagnes ne sont pas très hautes; ils dépassent à peine 1500 mètres, car sinon, par temps clair, on pourrait presque apercevoir les Pyrénées à l’horizon, une chaîne de montagnes plus agressive et où cette année, à la fois étrange et particulière, les stars du Tour ne peuvent pas gâcher le sommets prévus, malgré le fait qu’il n’y ait pas d’arrivée de haut dans les deux jours d’action.

Il serait absolument inexcusable que les Pyrénées (samedi et dimanche) passent avec douleur et sans gloire à travers ce Tour particulier. Il y a de la peur, beaucoup de peur. Il y a aussi un contrôle. On craint d’être excessivement courageux et d’échouer dans la tentative; à tel point que personne n’ose lancer une attaque sérieuse. Et parce qu’ils ne peuvent pas, parce que c’est impossible, car entre Tony Martin, d’abord, et Wout van Aert, plus tard, l’artillerie lourde du Jumbo, ils ont pris le peloton à 30 kilomètres à l’heure, lundi, pour une grande partie de l’ascension vers Orcières-Merlette . Et il était donc impossible pour quiconque de s’échapper.

La fureur d’Alaphilippe

Pour cette raison, les scènes se répètent dans les étapes de montagne comme ce jeudi, première des deux visites du Tour dans le Massif Central, la suivante, la semaine prochaine. Si une escapade se forme avec Alexéi Lutsenko (premier de la journée), Jesús Herrada (deuxième) et le champion olympique Greg van Avermaet (troisième), laissez-les s’échapper puisque le contrôle serré sera effectué par trois équipes; Mitchelton pour protéger les dirigeants qui sont tombés mercredi en cadeau et ont plu du ciel à Adam Yates, et les Jumbo et les Ineos parce qu’ils pensent qu’ils devinent que leurs étoiles seront celles qui éclaireront ce dernier Tour en jaune.

Parmi les favoris, la sixième étape pourrait se résumer dans les 300 derniers mètres avec un Julian Alaphilippe, poliment énervé d’avoir perdu le maillot de leader suite à une erreur de jeunesse. Une circonstance courante de course, prenez une bouteille d’eau car vous avez soif dans les 20 derniers kilomètres. C’est quelque chose qui est interdit, mais cela arrive autant de fois que les juges ferment les yeux tant de fois, et rien du tout ne s’est produit ici.

Un deuxième conseil

Alaphilippe, enragé, attaque devant des clôtures publiques vides sachant, par conséquent, qu’il sera impossible de contrer les 16 secondes. Il remporte l’un des siens, et merci, mais l’action sert à gagner l’admiration de ses compatriotes et à montrer qu’il n’a pas donné le maillot, comme certains pourraient le croire, à prenez le travail de vos collègues Deceuninck et pression sur ses jambes avec le plus authentique du Tour à venir, à venir. Assurance. Que personne n’ait de doutes.

Cependant, il est normal qu’ils soient aussi prudents, car à part le contrôle serré des équipes les plus puissantes, tout le monde a atteint le Tour le plus surréaliste de l’histoire, celui de septembre et celui avec des masques, avec à peine le temps d’avoir concouru. . Un seul Critérium del Dauphiné, raccourci à cinq jours, quelques classiques et une visite de Burgos dans lequel tous ceux qui auraient voulu l’exécuter ne pouvaient pas être dus au manque de places. Sans oublier qu’une bonne partie des participants au Tour ont passé près de deux mois sans pouvoir sortir de chez eux, sans même pédaler doucement pour se dégourdir un peu les jambes. Gardez à l’esprit que cela continue en période de pandémie.

Avec pratiquement aucune course précédente

C’est qu’ils n’ont pas fait de carrière. Normalement, le Tour est atteint de deux manières, après avoir disputé plusieurs courses d’une semaine entre février et mars, les Classics d’avril et le Dauphiné de huit jours ou le Tour de Suisse de neuf jours, ou avec les jambes, entre agiles et fatigués, après avoir participé au Giro. Et beaucoup ont fait leurs débuts samedi dernier à Nice comme s’ils avaient leurs propres muscles de pré-saison. Il s’agit, simplement, d’un Survival Tour, où l’essentiel sera d’arriver à Paris – lundi, de nouveaux tests PCR à toute l’équipe et à ses proches.

Par conséquent, bien qu’ils déplorent le manque d’attaques et un personnage beaucoup plus fort que la plupart des stars Dans cette phase initiale du test, la chance est que le Tour ait pu se dérouler. Et pour en profiter.