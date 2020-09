Tour de France 2020 :

Le majorquin Xavier Caellas (Caja Rural-Seguros RGA) est le premier leader de Belgrade-Banjaluka après avoir remporté le sprint de la première étape entre la capitale serbe et Bijeljina de 134 kilomètres.

Caellas, avec un temps de 3 heures et 41 minutes, a battu les Polonais Jakub Kacmarek (Mazowsze Serce Polski) et Jakub Murias (Voster ATS) au sprint dans un groupe de dix-sept cyclistes qui ont pris les devants.

Son coéquipier, Alavs Oier Lazkano, et deux membres de Kern Pharma, Aragons Jaime Castrillo et Catalan Mart Marquez, faisaient également partie du groupe de tête.

La pause s’est formée après un début d’étape très exigeant. Sans grandes difficultés orographiques, dans la première heure de course il roulait à plus de 50 kilomètres à l’heure en moyenne.

Dans la plaine, la bonne coupe s’est formée dans laquelle les quatre cyclistes espagnols ont glissé avec treize autres et qui, comme on pouvait s’y attendre, marquera l’avenir de la Belgrade-Banjaluka 2020.

La deuxième étape, qui emmènera le peloton de Bijeljina à Vlasenica après 181 kilomètres, pourrait être définitive pour l’issue de la course balkanique, puisque la fin est située haut.

Dans les déclarations fournies par son équipe, Jacetano Jaime Castrillo a souligné que son équipe avait été “très attentive, même si à la fin ce sont Mart et moi qui avons fui dans le vol”.

“Cela a été très rapide et il a fallu plus d’une heure et demie pour que la coupe soit faite. Je pense que l’étape de ce samedi pourrait être bonne pour nous. Je suis en bon état et Mart je pense aussi, donc nous chercherons l’opportunité de gagner des positions et disputer le stade “, a conclu.

Classifications

Classement de l’étape:

1. XAVIER CAELLAS (ESP / CAJA RURAL-RGA) – 3:00:51

2. Jakub Kaczmarek (POL / Mazowsze Serce Polski) – mt

3. Jakub Murias (POL / Voster ATS) – mt

4. Jeroen Meijers (NED / Ssois Miogee) – mt

5. Oleksandr Polivoda (UKR / Ssois Miogee) – mt

6. Emanuel Piaskowy (POL / Mazowsze Serce Polski) – mt

7. JAIME CASTRILLO (ESP / Kern Pharma) – mt

8. MARTI MRQUEZ (ESP / Kern Pharma) – mt

9. Corey Davis (USA / Maloja Pushbikers) – mt

Classification générale:

1. XAVIER CAELLAS (ESP / CAJA RURAL-RGA) – 3:00:41

2. Jakub Kaczmarek (POL / Mazowsze Serce Polski) à 0:04

3. Jakub Murias (POL / Voster ATS) à 0:06

4. Jeroen Meijers (NED / Ssois Miogee) à 0:10

5. Oleksandr Polivoda (UKR / Ssois Miogee) à 0:10

6. Emanuel Piaskowy (POL / Mazowsze Serce Polski) à 0:10

7. JAIME CASTRILLO (ESP / Kern Pharma) à 0:10

8. MARTI MRQUEZ (ESP / Kern Pharma) à 0:10

9. Corey Davis (USA / Maloja Pushbikers) à 0:10

10. Marek Canecky (SVK / Dukla Bansk Bystrica) à 0:10

