Le cycliste slovène Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis), vainqueur de la quinzième étape du Tour de France et deuxième au général, a assuré que son objectif d’ici à la fin est de dépasser son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et de remporter la course.

“L’idée est de gagner le Tour”, a répondu le pilote Emirates de 21 ans à la question de savoir s’il se contentera de la deuxième place actuelle, accompagnée de deux victoires d’étape.

Pogacar, 21 ans, a assuré qu’il était prêt à attaquer le maillot jaune, à 40 secondes d’intervalle, tout en commentant que son équipe, les Emirats, aurait le potentiel de le garder malgré les pertes des Italiens Fabio Aru. et Dario Formolo.

“Ce sera un honneur de porter du jaune et je pense que l’équipe sera capable de le défendre”, a déclaré le Colombien après avoir remporté sa deuxième victoire d’étape au Grand Colombier lors de son premier Tour.

Pogacar a assuré qu’il était un peu surpris par sa bonne performance lors de la ronde de gala “surtout pour une première expérience”, mais a reconnu qu’il ne savait pas s’il pourra tenir la troisième semaine, bien qu’il l’ait déjà fait lors du Tour d’Espagne l’année dernière.

“Je ne sais pas ce que l’on peut attendre de moi, nous allons faire face au jour de repos, ce qui est le bienvenu, et nous verrons plus tard. J’arriverai avec juste assez, mais je veux voir ce qu’il me reste pour la semaine dernière”, a-t-il déclaré.

Le jeune Slovène a assuré qu’il était allé voir le parcours du contre-la-montre samedi prochain, dernière étape pour le général.

“J’aimais être différent après trois semaines de course, avec de la fatigue dans mes jambes, mais j’aime le parcours qui permet de changer de vélo. Je veux le courir”, a-t-il déclaré.

Pogacar a indiqué qu’aujourd’hui il ne pouvait pas attaquer en raison du fort rythme “infernal” imposé par Jumbo-Visma de Roglic, mais il considérait le résultat comme bon car il avait remporté l’étape et repoussé les autres rivaux.

Le Slovène a souligné qu’il était un ami de Roglic, avec qui il s’entraîne à l’occasion et avec qui il partage de nombreuses conversations.

Pour Pogacar, le fait que deux Colombiens soient à la pointe de la course la plus importante “est une coïncidence mais aussi le fruit d’un travail acharné”.

