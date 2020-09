Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Compétition sur route · 09/03/2020

Il s’agit de la liste officielle des équipes et cyclistes pré-inscrits à la cinquante-cinquième édition du Tirreno-Adritico, épreuve par étapes italienne du calendrier UCI WorldTour qui, après le changement de calendrier provoqué par la pandémie de coronavirus Covid-19, se tiendra du 7 au 14 septembre.

Parmi les derniers vainqueurs du test figurent le Slovène Primoz Roglic (2019), le Polonais Michal Kwiatkowski (2018), le Colombien Nairo Quintana (2017 et 2015), le Belge Greg Van Avermaet (2016), les Espagnols Alberto Contador (2014) ) et scar Freire (2005), les Italiens Vincenzo Nibali (2013 et 2012), Stefano Garzelli (2010) et Michele Scarponi (2009), l’Australien Cadel Evans (2011) et le Suisse Fabian Cancellara (2008).

Liste des pré-enregistrés

AG2R-La Mondiale

1. Mathias Frank (SUI)

2. Geoffrey Bouchard (FRA)

3. Silvan Dillier (SUI)

4. Axel Domont (FRA)

5. Lawrence Naesen (BEL)

6. Andrea Vendrame (ITA)

7. Larry Warbasse (États-Unis)

Alpecin-Fenix

11. Mathieu van der Poel (NED)

12. Dries De Bondt (BEL)

13. Tim Merlier (BEL)

14. Rickaert Jonas (BEL)

15. Kristian Sbaragli (ITA)

16. Petr Vakoc (CZE)

17. Louis Vervaeke (BEL)

Androni Giocattoli

21. Nicola Bagioli (ITA)

22. Mattia Bais (ITA)

23. Manuel Belletti (ITA)

24. Alessandro Bisolti (ITA)

25. Miguel Florez (COL)

26. Francesco Gavazzi (ITA)

27. Kevin Rivera (CRC)

Astana

31. Jakob Fuglsang (DEN)

32. ALEX ARANBURU (ESP)

33. Manuele Boaro (ITA)

34. Hugo Houle (CAN)

35. SCAR RODRGUEZ (ESP)

36. Harold Tejada (COL)

37. Aleksandr Vlasov (RUS)

Bahreïn-McLaren

41. Dylan Teuns (BEL)

42. Eros Capecchi (ITA)

43. Mark Cavendish (GBR)

44. IVN GARCA CORTINA (ESP)

45. Heinrich Haussler (AUS)

46. ​​Mark Padun (UKR)

47. Hermann Pernsteiner (AUT)

Bardiani-CSF-Faizan

51. Giovanni Carboni (ITA)

52. Giovanni Lonardi (ITA)

53. Fabio Mazzucco (ITA)

54. Matteo Pelucchi (ITA)

55. Francesco Romano (ITA)

56. Daniel Savini (ITA)

57. Alessandro Tonelli (ITA)

Bora-Hansgrohe

61. Rafal Majka (POL)

62. Pascal Ackermann (GER)

63. Maciej Bodnar (POL)

64. Matteo Fabbro (ITA)

65. Patrick Konrad (AUT)

66. Pawel Poljanski (POL)

67. Rdiger Selig (GER)

CCC

71. William Barta (États-Unis)

72. Patrick Bevin (NZL)

73. VCTOR OF THE PART (ESP)

74. Joey Rosskopf (États-Unis)

75. Szymon Sajnok (POL)

76. Nathan Van Hooydonck (BEL)

77. Georg Zimmermann (GER)

Cofidis

81. JOS HERRADA (ESP)

82. Piet Allegaert (BEL)

83. FERNANDO BARCEL (ESP)

84. LUIS NGEL MAT (ESP)

85. Fabio Sabatini (ITA)

86. Julien Vermote (BEL)

87. Attilio Viviani (ITA)

Étape Deceuninck-Quick

91. Davide Ballerini (ITA)

92. Rmi Cavagna (FRA)

93. lvaro Jos Hodeg (COL)

94. Mikkel Frolich Honor (DEN)

95. Iljo Keisse (BEL)

96. James Knox (GBR)

97. Bert Van Lerberghe (BEL)

L’éducation en premier

101. Michael Woods (CAN)

102. Jonathan Klever Caicedo (ECU)

103. Simon Clarke (AUS)

104. Lawson Craddock (États-Unis)

105. Ruben Guerreiro (POR)

106. Neilson Powless (États-Unis)

107. James Whelan (AUS)

Groupama-FDJ

121. Alexys Brunel (FRA)

122. Kilian Frankiny (SUI)

123. Fabian Lienhard (SUI)

124. Anthony Roux (FRA)

125. Romain Seigle (FRA)

126. Benjamin Thomas (FRA)

127. Lo Vincent (FRA)

Nation start-up d’Israël

131. Matthias Brndle (AUT)

132. Alexander Cataford (CAN)

133. Davide Cimolai (ITA)

134. Alex Dowsett (GBR)

135. DANIEL NAVARRO (ESP)

136. Guy Sagiv (IRL)

137. Rick Zabel (GER)

Lotto-Soudal

141. Adam Hansen (AUS)

142. Kobe Goossens (BEL)

143. Carl Fredrik Hagen (NOR)

144. Matthew Holmes (GBR)

145. Nikolas Maes (BEL)

146. Stefano Oldani (ITA)

147. Florian Vermeersch (BEL)

Mitchelton-Scott

151. Simon Yates (GBR)

152. Edoardo Affini (ITA)

153. Jack Haig (AUS)

154. Lucas Hamilton (AUS)

155. Michael Hepburn (AUS)

156. Damien Howson (AUS)

157. Cameron Meyer (AUS)

MOVISTAR

161. Davide Villella (ITA)

162 .. Juan Diego Alba (COL)

163. HCTOR CARRETERO (ESP)

164. Matteo Jorgenson (États-Unis)

165. ANTONIO PEDRERO (ESP)

166. Eduardo Seplveda (ARG)

167. ALBERT TORRES (ESP)

NTT

171. Louis Meintjes (RSA)

172. Samuele Battistella (ITA)

173. Victor Campenaerts (BEL)

174. Benjamin Dyball (AUS)

175. Enrico Gasparotto (ITA)

176. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI)

177. Benjamin King (États-Unis)

Ineos

181. Geraint Thomas (GBR)

182. Rohan Dennis (AUS)

183. Eddie Dunbar (IRL)

184. Christopher Froome (GBR)

185. Filippo Ganna (ITA)

186. Tao Geoghegan Hart (GBR)

187. Salvatore Puccio (ITA)

Jumbo-Visma

191. Pascal Eenkhoorn (NED)

192. Paul Martens (GER)

193. Christoph Pfingsten (GER)

194. Timo Roosen (NED)

195. Mike Teunissen (NED)

196. Jos van Emden (NED)

197. Maarten Wynants (BEL)

Sunweb

201. Michael Matthews (AUS)

202. Alberto Dainese (ITA)

203. Chris Hamilton (AUS)

204. Wilco Kelderman (NED)

205. Sam Oomen (NED)

206. Jai Hindley (AUS)

207. Martijn Tusveld (NED)

Énergie totale directe

211. Niki Terpstra (NED)

212. Mathieu Burgaudeau (FRA)

213. Damien Gaudin (FRA)

214. Jonathan Hivert (FRA)

215. Lorrenzo Manzin (FRA)

216. Adrien Petit (FRA)

217. Dries Van Gestel (BEL)

Trek-Segafredo

221. Vincenzo Nibali (ITA)

222. Julien Bernard (FRA)

223. Gianluca Brambilla (ITA)

224. Giulio Ciccone (ITA)

225. Koen De Kort (NED)

226. Antonio Nibali (ITA)

227. Pieter Weening (NED)

Emirats EAU

231. Fernando Gaviria (COL)

232. Mikkel Bjerg (DEN)

233. Sergio Luis Henao (COL)

234. Brandon McNulty (États-Unis)

235. Juan Sebastin Molano (COL)

236. Maximiliano Richeze (ARG)

237. Oliviero Troia (ITA)

Vini Zab-KTM

241. Luca Wackermann (ITA)

242. Marco Frapporti (ITA)

243. James Mitri (GBR)

244. Lorenzo Rota (ITA)

245. Riccardo Stacchiotti (ITA)

246. Giovanni Visconti (ITA)

247. Edoardo Zardini (ITA)

