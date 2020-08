Tour de France 2020 :

Voici la liste officielle et définitive des équipes et cyclistes – avec leurs numéros – inscrits à la septième édition de “La Course by Le Tour de France”, l’épreuve féminine d’une journée du calendrier féminin de l’UCI WorldTour (UCI Women’s World Tour ) qui aura lieu le samedi 29 août à Nice.

Les lauréats des six éditions précédentes étaient la Néerlandaise Marianne Vos (2019 et 2014), Annemiek van Vleuten (2018 et 2017) et Anna van der Breggen (2015) et l’Australienne Chloe Hosking (2016).

Liste des inscrits

CCC-Liv

1. Marianne Vos (NED)

2. Sofia Bertizzolo (ITA)

4. Riejanne Markus (NED)

5. Soraya Paladin (ITA)

6. Pauliena Rooijakkers (NED)

Sunweb

11. Leah Kirchmann (CAN)

12. Anna Henderson (GBR)

13. Alison Jackson (CAN)

14. Juliette Labous (FRA)

15. Liane Lippert (GER)

16. Floortje Mackaij (NED)

FDJ Nouvelle Aquitaine

21. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN)

22. Stine Borgli (NOR)

23. Clara Copponi (ITA)

24. Emilia Fahlin (SWE)

25. vita Muzic (FRA)

26. Jade Wiel (FRA)

Mitchelton-Scott

31. Annemiek van Vleuten (NED)

32. Jessica Allen (AUS)

33. Grace Brown (AUS)

34. Gracie Elvin (AUS)

35. Jessica Roberts (GBR)

36. Sarah Roy (AUS)

Cyclisme de rallye

41. Chloe Hosking (AUS)

42. Kristabel Doebel-Hickok (États-Unis)

43. Heidi Franz (États-Unis)

44. Leigh Ann Ganzar (États-Unis)

45. Sara Poidevin (CAN)

46. ​​Emma White (États-Unis)

Canyon-Sram

51. Katarzyna Niewiadoma (POL)

52. Alena Amialiusik (BLR)

53. Hannah Barnes (GBR)

54. Tiffany Cromwell (AUS)

55. Jessica Pratt (AUS)

56. Omer Shapira (ISR)

Trek-Segafredo

61. Elizabeth Deignan (GBR)

62. Lauretta Hanson (AUS)

63. Elisa Longo Borghini (ITA)

64. Anna Plichta (POL)

65. Tayler Wiles (États-Unis)

66. Ruth Winder (États-Unis)

Boels-Dolmans

71. Christine Majerus (LUX)

72. Jolien D´Hoore (BEL)

73. Amalie Dideriksen (DEN)

75. Lonneke Uneken (NED)

76. Jip Van Den Bos (NED)

77. Chantal Blaak (NED)

MOVISTAR

81. SHEYLA GUTIRREZ (ESP)

82. Katrine Aalerud (NOR)

83. Aude Biannic (FRA)

84. Barbara Guarischi (ITA)

85. Paula Patio (COL)

86. GLORIA RODRGUEZ (ESP)

Ceratizit-WNT

91. Erica Magnaldi (ITA)

92. Laura Asencio (FRA)

93. Maria Giulia Confalonieri (ITA)

94. Kathrin Hammes (GER)

95. ANE SANTESTEBAN (ESP)

96. Lara Vieceli (ITA)

Al-BTC Ljubljana

101. Marta Bastianelli (ITA)

102. Maaike Boogaard (NED)

103. Eugenia Bujak (SLO)

104. Tatiana Guderzo (ITA)

105. Anna Trevisi (ITA)

106. Urska Zigart (SLO)

Valcar

111. Elisa Balsamo (ITA)

112. Teniel Campbell (TTO)

113. Marta Cavalli (ITA)

114. Silvia Persico (ITA)

115. Silvia Pollicini (ITA)

116. Ilaria Sanguineti (ITA)

Paule Ka

121. Emma Cecilie Norsgaard (DEN)

122. Lizabeth Banks (GBR)

123. Niamh Fisher-Black (NZL)

124. Mikayla Harvey (NZL)

125. Maria Vittoria Sperotto (ITA)

126. Leah Thomas (États-Unis)

Banque Tibco-Silicon Valley

131. Lauren Stephens (États-Unis)

132. Leah Dixon (GBR)

133. Nina Kessler (NED)

134. Shannon Malseed (AUS)

135. Diana Peuela (COL)

136.

Produits Hitec

141. Lucy van der Haar (GBR)

142. Vita Heine (NOR)

143. Mieke Krger (BEL)

144. Ingrid Lorvik (NOR)

145. Amalie Lutro (NOR)

146. Greta Richioud (FRA)

Lotto-Soudal

151. Lotte Kopecky (BEL)

152. Teuntje Beekhuis (NED)

153. Dani Christmas (GBR)

154. Arianna Fidanza (ITA)

155. Lone Meertens (BEL)

156. Abby-Mae Parkinson (GBR)

Arka

161. Sandra Levenez (FRA)

162. Pauline Allin (FRA)

163. Charlotte Becker (GER)

164. Lea Curinier (FRA)

165. Fatima Zahra El Hayani (MAR)

166. Gladys Verhulst (FRA)

Parkhotel Valkenburg

171. Demi Vollering (NED)

172. Nina Buysman (NED)

173. Romy Kasper (GER)

174. Hanna Nilsson (SWE)

175. Karlijn Swinkels (NED)

176. Nancy Van Der Burg (NED)

Astana

181. Arlenis Sierra (CUB)

182. Olivia Baleysite (LTU)

183. Blanca Liliana Moreno (COL)

184. Francesca Pattaro (ITA)

185. Katia Ragusa (ITA)

186. Olga Shekel (UKR)

Charente-Maritime

191. Nomie Abgrall (FRA)

192. Alice Coutinho (FRA)

193. India Grangier (FRA)

194. Lucie Lahaye (FRA)

195. Manon Souyris (FRA)

196. Balladyne Tritsch (FRA)

Aromitalia-Vaiano

201. Rasa Leleivyte (LTU)

202. Letizia Borghesi (ITA)

203. Anastasia Carbonari (ITA)

204. Carmela Cipriani (ITA)

205. Sofia Collinelli (ITA)

206. Emilia Matteoli (ITA)

Cogeas-Mettler

211. Edwige Pitel (FRA)

212. Marie-Soleil Blais (CAN)

213. Annabel Fisher (GBR)

214. Diana Klimova (RUS)

215. Mia Radotic (CRO)

216. Noemi Regg (SUI)

BIZKAIA-DURANGO

221. Elizabeth Holden (GBR)

222. Alice Maria Arzuffi (ITA)

223. ARIANA GILABERT (ESP)

224. LUCA GONZLEZ (ESP)

225. AMAIA LARTITEGI (ESP)

226. CARLA OBERHOLZER (ESP)

