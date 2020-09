Tour de France 2020 :

Voici la liste officielle et définitive des équipes, des numéros et des cyclistes inscrits à la trente et unième édition du Giro d’Italie Féminin International, connu sous le nom de Giro Rosa, un test du calendrier UCI Women’s WorldTour qui se déroule du 11 au 19 septembre sur neuf étapes .

Parmi les derniers vainqueurs de l’épreuve italienne figurent les Néerlandaises Annemiek van Vleuten (2018 et 2019), Anna van der Breggen (2015 et 2017) et Marianne Vos (2011, 2012 et 2014) et les Américaines Megan Guarnier (2016) et Mara Abbott (2010 et 2013).

Liste des inscrits

Mitchelton-Scott

1. Annemiek van Vleuten (NED)

2. Amanda Spratt (AUS)

3. Lucy Kennedy (AUS)

4. Moniek Tenniglo (NED)

5. Sarah Roy (AUS)

6. Grace Brown (AUS)

Al-BTC Ljubljana

11. Maaike Boogaard (NED)

12. Tatiana Guderzo (ITA)

13. MAVI GARCA (ESP)

14. Eugenia Bujak (SLO)

15. Urska Zigart (SLO)

16. Anna Trevisi (ITA)

Aromitalia-Vaiano

21. Rasa Leleivyte (LTU)

22. Letizia Borghesi (ITA)

23. Carmela Cipriani (ITA)

24. Sofia Collinelli (ITA)

25. Giulia Marchesini (ITA)

26. Gemma Sernissi (ITA)

Astana

31. Arlenis Sierra (CUB)

32. Olivija Baleiyte (LTU)

33. Blanca Liliana Moreno (COL)

34. Francesca Pattaro (ITA)

35. Katia Ragusa (ITA)

36. Olga Shekel (UKR)

Bepink

41. Vania Canvelli (ITA)

42. Silvia Valsecchi (ITA)

43. Simona Frapporti (ITA)

44. Marketa Hjkov (CZE)

45. Silvia Zanardi (ITA)

46. ​​Giorgia Catarzi (ITA)

BIZKAIA-DURANGO

51. Alice Maria Arzuffi (ITA)

52. CARLA OBERHOLZER (ESP)

53. LUCA GONZLEZ (ESP)

54. Elizabeth Holden (GBR)

55. Nadine Michaela Gill (GER)

56. ARIANA GILABERT (ESP)

Boels-Dolmans

61. Anna van der Breggen (NED)

62. Chantal Blaak (NED)

63. Eva Buurman (NED)

64. Karol-Ann Canuel (CAN)

65. Amy Pieters (NED)

66. Jolien D´Hoore (BEL)

Canyon-Sram

71. Alena Amialiusik (BLR)

72. Hannah Barnes (GBR)

73. Elena Cecchini (ITA)

74. Lisa Klein (GER)

75. Katarzyna Niewiadoma (POL)

76. Omer Shapira (ISR)

CCC-Liv

81. Ashleigh Moolman (RSA)

82. Sabrina Stultiens (NED)

83. Marianne Vos (NED)

84. Sofia Bertizzolo (ITA)

85. Soraya Paladin (ITA)

86. Pauliena Rooijakkers (NED)

Ceratizit-WNT

91. Erica Magnaldi (ITA)

92. Lara Vieceli (ITA)

93. ANE SANTESTEBAN (ESP)

94. Kirsten Wild (NED)

95. Maria Giulia Confalonieri (ITA)

96. Lisa Brennauer (GER)

Cogeas-Mettler

101. Olga Zabelinskaya (UZB)

102. Amber Neben (États-Unis d’Amérique)

103. Mariia Novolodskaia (RUS)

104. Mia Radotic (CRO)

105. Diana Klimova (RUS)

106. Noemi Regg (SUI)

107. Aigul Gareeva (RUS)

MAISON CRONOS-GOLDEN

111. Malgorzata Jasinska (POL)

112. Asja Paladin (ITA)

113. Rachel Neylan (AUS)

114. SANDRA ALONSO (ESP)

115. AINARA ELBUSTO (ESP)

116. Nadia Quagliotto (ITA)

Paule Ka

121. Niamh Fisher-Black (NZL)

122. Emma Cecilie Norsgaard (DEN)

123. Elise Chabbey (SUI)

124. Lizabeth Banks (GBR)

125. Marlen Reusser (SUI)

126. Mikayla Harvey (NZL)

Eurotarget-Bianchi

131. Elena Franchi (ITA)

132. Alice Gasparini (ITA)

133. Beatrice Rossato (ITA)

134. Arianna Sessi (ITA)

135. Martina Fidanza (ITA)

136. Francesca Pisciali (ITA)

FDJ-Nouvelle Aquitaine

141. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN)

142. Stine Borgli (NOR)

143. Brodie Chapman (AUS)

144. Emilia Fahlin (SWE)

145. Eugnie Duval (FRA)

146. vita Muzic (FRA)

Lotto-Soudal

151. Julie Van De Velde (BEL)

152. Teuntje Beekhuis (NED)

153. Arianna Fidanza (ITA)

154. Abby-Mae Parkinson (GBR)

155. Lotte Kopecky (BEL)

156. Lone Meertens (BEL)

Lviv

161. Julia Biryukova (UKR)

162. Olena Sharga (UKR)

163. Ievgeniia Vysotska (UKR)

164. Naomi de Roeck (BEL)

165. Fiona Turnbull (GBR)

166. Spela Kern (SLO)

MOVISTAR

171. Katrine Aalerud (NOR)

172. Aude Biannic (FRA)

173. Jelena Eric (SRB)

174. Barbara Guarischi (ITA)

175. Paula Patio (COL)

176. GLORIA RODRGUEZ (ESP)

Servetto-Piumate

181. Anna Potokina (RUS)

182. Kseniya Dobrynina (RUS)

183. Francesca Baroni (ITA)

184. Sara Casasola (ITA)

185. Nicole Fede (ITA)

186. ROSALIA ORTIZ (ESP)

187. Elis Simeoni (ITA)

Sunweb

191. Leah Kirchmann (CAN)

192. Alison Jackson (CAN)

193. Juliette Labous (FRA)

194. Liane Lippert (GER)

195. Floortje Mackaij (NED)

196. Coryn Rivera (États-Unis)

Top filles Fassa Bortolo

201. Michela Balducci (ITA)

202. Giorgia Bariani (ITA)

203. Elisa Dalla Valle (ITA)

204. Greta Marturano (ITA)

205. Debora Silvestri (ITA)

206. Laura Tomasi (ITA)

Trek-Segafredo

211. Audrey Cordon-Ragot (FRA)

212. Elizabeth Deignan (GBR)

213. Elisa Longo Borghini (ITA)

214. Ellen van Dijk (NED)

215. Tayler Wiles (États-Unis)

216. Ruth Winder (États-Unis)

Valcar

221. Marta Cavalli (ITA)

222. Teniel Campbell (TTO)

223. Vittoria Guazzini (ITA)

224. Ilaria Sanguineti (ITA)

225. Elena Pirrone (ITA)

226. Barbara Malcotti (ITA)

