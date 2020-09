Tour de France 2020 : RFEC · Compétition Route · 02/09/2020

La ville majorquine de Llucmajor sera le théâtre de ce vendredi 4 au dimanche 6 septembre prochain de l’un des plus beaux événements de tout le calendrier national, le Championnat d’Espagne Junior et Master, dans lequel l’enthousiasme et l’illusion de le plus jeune avec la pure passion du cyclisme des cyclistes vétérans.

Cette édition 2020 du National Junior et Road Master sera possible grâce à l’organisation de la Federaci de Ciclisme de les Illes Balears et de la mairie de Llucmajor, qui accueillera le départ et l’arrivée des deux contre-la-montre le vendredi et les événements en ligne du Samedi et dimanche, à l’exception du parcours féminin junior et senior, qui partira de Montuiri.

La compétition débutera par la célébration entre 15h00 et 18h30 le vendredi de tous les contre-la-montre des catégories junior et master, qui seront disputés sur un parcours de 21,6 kilomètres qui sont présentés adaptés à ceux les cyclistes qui se distinguent par leur capacité de roulement peuvent réaliser de grandes performances.

Les tests en ligne des différentes catégories se dérouleront sur un circuit de 33,6 kilomètres, qui compte près de 400 mètres de dénivelé cumulé répartis sur trois zones d’ascension, la dernière étant la plus exigeante et décisive.

Tout au long de samedi, la notoriété reviendra aux hommes de la catégorie Master qui prendront en charge le programme du matin et de l’après-midi. A 9h00, le peloton de la catégorie Mster 50 et 60 prendra la sortie, qui effectuera deux virages pour parcourir un total de 67,2 km; Alors qu’à 11h00 ce sera au tour des coureurs appartenant à la classe Mster 40, qui devront affronter 100,8 km répartis en trois tours de circuit.

Le dernier test en ligne de la journée, celui des cyclistes de la catégorie Master 30, débutera à 16h00 et aura un total de 134,4 km après quatre tours de circuit.

Dimanche, le jour des étoiles de ce national arrivera avec la contestation des tests en ligne de la catégorie junior dans lesquels nous pourrons voir les grandes promesses de notre combat sportif pour le titre de Champion d’Espagne. Les femmes seront en charge d’ouvrir la compétition à 8h30 pour affronter deux tours et demi de circuit et un total de 82 kilomètres.

A priori, elle se présente comme une course très ouverte, car ce n’est pas un circuit extrêmement sélectif, dans lequel un groupe d’au moins 10 coureurs peut avoir une chance de victoire. Ins Cantera (Castille et Len), Idoia Eraso (Navarre), Julia Snchez (Andalousie), Ainara Albert (Communauté valencienne), Sandra Gutirrez (Cantabrie), Marina Garau (Îles Baléares) ou le puissant trident de la Communauté de Madrid, intégré par Eva Anguela, Ania Horcajada et Adriana San Romn, ils sont appelés à être les coureurs qui se battent pour la victoire. Nous devrons également être très attentifs aux options des coureurs avec une bonne astuce de vitesse tels que Jimena de Roa (Castilla y Len) ou Garazi Estevez (Euskadi) au cas où nous vivrions une résolution parmi un grand groupe, ainsi que le polyvalent Luca Gmez , Champion d’Espagne Junior en Cyclocross et XCO, et qui s’est également démarqué au niveau international sur Piste, ce qui pourrait bien surprendre dans ce Championnat.

Concernant le contre-la-montre de la catégorie junior, Idoia Eraso, qui a déjà performé à un bon niveau sur la chèvre en Championnat d’Europe, et Ins Cantera sont nommés comme les deux principaux candidats à la victoire.

Il est important de noter qu’avec les femmes juniors, les cyclistes Mster 30 et 40 prendront le départ; tandis que les Mster 50 et 60 seront incorporés quand un demi-tour s’est écoulé pour compléter deux tours complets du circuit.

Chez les hommes juniors, le départ sera à 11h00 et ils auront 134,4 kilomètres d’avance. Au total, il y aura 4 tours sur un circuit dans lequel Juan Ayuso, la grande référence de la catégorie et déjà avec un contrat pour passer au domaine professionnel, devrait faire la différence.

Le cycliste de la Communauté valencienne sera le favori incontesté tant pour le chrono que pour le parcours, mais nous ne pourrons pas perdre de vue les coureurs venus briller le week-end dernier à Guipzcoa comme Enekoitz Azparren et Pablo Carrascosa, qui aiment leur deux coéquipiers de l’Extremea Selection Antonio Nieto et Jorge Gutirrez sont appelés à être de grands protagonistes de la course.

Les autres noms à prendre en compte sont Igor Arrieta (Navarre), qui vient de se produire à un haut niveau en Championnat d’Europe; Arnau Gilabert (Catalunya), vainqueur de la Vuelta al Besaya; Juan Marn (Murca), qui a également réalisé une très bonne performance à Guipzcoa; ou encore le bloc toujours puissant de l’équipe nationale basque composée, entre autres, d’Aimar Erostarbe, Kimetz Etxabe, Unai Cueva et Jaime Romero.