Tour de France 2020 : RFEC · Compétition Route · 09/05/2020

La ville majorquine de Llucmajor, domicile du Championnat espagnol junior et master 2020, a organisé aujourd’hui des événements en ligne pour les différentes catégories masculines, distribuant un total de huit maillots rouges et jaunes.

La journée a débuté à 9h00 avec le rendez-vous des Masters 50 et 60, qui ont affronté deux tours du circuit des Baléares pour terminer 67,2 kilomètres. La course se briserait autour de l’équateur, lorsque Juan Carlos Delicado, Santiago Molina, Manuel Moreno, Juan M. Toribio, Jordi Codony, Salvador Lozano et Iigo Larraaga ont sauté du peloton produisant une coupe qui à la fin serait la définitive pour contester la victoire.

Le peloton a tenté en vain de rattraper un groupe de cyclistes qui, avec une bonne compréhension, ont progressivement augmenté leur avantage jusqu’à ce qu’ils atteignent environ une minute et demie. L’évasion jouera la victoire dans un sprint dans lequel Juan Carlos Delicado (Master 50A) se montrera le plus fort, revalidant le titre. Sur le podium 50A, il sera escorté par Santiago Molina et Juan Toribio.

En Master 50B, la victoire reviendra à Jordi Codony, avec Salvador Lozano et Javier Santamara sur le podium en tant que deuxième et troisième. En revanche, l’or en Mster 60A sera accroché par Iigo Larraaga, capable d’arriver dans cette évasion de 7 cyclistes. Le podium 60A a été complété par lvaro Bou et Fco Javier Meoqui. Luciano Mitxelena s’habillera en champion d’Espagne en Master 60B, avec Jos Mezquita et Antonio Terrones comme deuxième et troisième.

Carrière Master 40

Immédiatement après, le test du Master 40 a commencé (100,8 km). Dans ce cas, la course serait marquée par la grande course en solitaire d’Arturo Muoz, qui a sauté d’un peloton jusqu’alors compact peu après le premier tour. Muoz aurait un avantage maximum d’un peu plus d’une minute, tandis que par derrière, il y avait des attaques infructueuses qui n’ont pas conduit à se connecter avec lui. Ce n’est qu’après le dernier tour qu’un groupe de onze coureurs (Arquero, Bellorn, Moreno, Salmern, Fortea, Gimeno, Gmez, Negrete, Patio, Peris et Piana) a traqué Muoz et a réussi à quitter l’équipe à environ 40 “. à 10 kilomètres à peine de la ligne d’arrivée.

Enfin, le groupe sera réduit de deux unités compte tenu du fort rythme final et ce seront Arquero, Bellorn, Moreno, Salmern, Gimeno, Gmez, Negrete, Patio, Piana qui joueront la victoire au sprint. Là, il a brillé à nouveau comme l’a fait Francisco Javier Salmern dans le contre-la-montre, qui a utilisé sa vitesse de pointe pour s’imposer clairement dans le sprint réduit et compléter le doublé.

Carrière Master 30

Dans l’après-midi, à partir de 16h00, le test du Mster 30 a commencé, qui dans leur cas devrait faire quatre virages sur le circuit majorquin pour terminer 130,4 kilomètres. Il n’a pas fallu longtemps pour concevoir la première grande évasion de la course, mettant en vedette dans un premier temps au kilomètre dix de Juan Bello et Jos Pardo. Les deux rouleront en tête jusqu’à ce qu’après le premier tour, Pardo décide d’augmenter le rythme, sortant Bello du point et atteignant près de trois minutes d’avance sur le peloton. Il ne fallut pas longtemps pour que les mouvements se succèdent devant les bonnes jambes de Pardo, qui allait bientôt recevoir compagnie.

L’escapade solo de Pardo s’est terminée au kilomètre 83, quand il a été frappé par un groupe solide composé d’Estvez, Romero, Lloret, Mas et Villasevil. Pardo, cependant, serait capable de suivre un groupe qui, juste avant d’affronter le dernier tour, a réussi à gérer une location de deux minutes avec le peloton. Une marge qui semblait suffisante compte tenu du peu de compréhension que le grand groupe a montré. Peu de temps après, l’équipe a rapidement accéléré le rythme et a progressivement lissé les secondes jusqu’à ce que l’avantage d’échappée soit considérablement réduit. La course a pris un nouveau virage lorsque sur l’une des pentes au début du quatrième tour Mario Villasevil a attaqué, ouvert un écart, creusé les écarts avec le peloton et réussi à atteindre seul la ligne d’arrivée, perturbé par un magnifique Aurélien Hornuss, qui a réussi à terminer deuxième, étant deuxième en Master 30 B, seulement derrière Villasevil. Dans le sprint serré du peloton, la vitesse de Pedro Jos Lpez, bronze Mster 30B, l’emporte.

La médaille d’or en Master 30A reviendra aux Baléares Joan Batle après son bon sprint; Il sera accompagné sur le podium par Javier Snchez, argent, et Francisco Javier Torres, bronze.