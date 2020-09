Tour de France 2020 :

RFEC · Compétition sur route · 23/09/2020

Ce jeudi débute la Coupe du Monde à Imola-Émilie-Romagne avec la dispute des contre-la-montre pour la catégorie élite féminine; un rendez-vous dans lequel Sara Martn (Sopela) et Lourdes Oyarbide (Movistar), deux des meilleurs spécialistes nationaux, assisteront à l’équipe nationale espagnole.

Le parcours du contre-la-montre sera le même pour les hommes et les femmes, avec 31,7 kilomètres éminemment plats sur lesquels il y aura à peine 200 mètres de dénivelé positif; un profil qui profitera aux tapis de course les plus puissants de la planète.

Sara Martn, qui arrive en Italie après avoir été proclamée vice-championne d’Espagne CRI en janvier, fait ses débuts dans une épreuve contre le chrono de la Coupe du monde dans la catégorie allégée, même si l’Arandina sait déjà ce que c’est que de courir un contre-la-montre dans une Coupe du monde. Il l’a fait en 2017, terminant 24e à Bergen dans la catégorie junior. De son côté, Lourdes Oyarbide répète en tant que spécialiste du contre-la-montre à Imola. L’Alava a déjà disputé l’IRC de la Yorkshire World Cup 2019 (en plus d’autres éditions) et arrive après avoir réalisé un bon contre-la-montre cette année en national, à seulement quatre secondes du bronze.

En l’absence d’Annemiek Van Vleuten, qui s’est cassé le poignet au Giro Rosa, sa compatriote Anna Van der Breggen se présente comme l’une des principales candidates aux arcoris aux côtés de l’extraordinaire roller américaine Chloe Dygert, championne actuelle, ou des coureuses comme la L’Italienne Elisa Longo Borghini, qui court également devant son public.

Sara Martn a été enthousiasmée par l’opportunité d’affronter et de mesurer les meilleurs contre-la-montre du monde: “Je n’ai aucune référence: juste profiter, donner le meilleur de moi-même, souffrir comme jamais auparavant et essayer d’être mon meilleur et de me comparer aux cyclistes légers. C’est une opportunité dont je dois profiter. “

De la même manière, le jeune cycliste assure que «j’arrive en forme, avec l’ambition des résultats que j’ai obtenus aux championnats nationaux. C’est un parcours pratiquement plat, pour de grands spécialistes. Je ne me sens pas mal du tout, je suis bon dans ce domaine. rouler et a également un certain point de «pente».

De son côté, Lourdes Oyarbide assure qu’elle va mieux ces dernières semaines: “Cette deuxième partie de saison m’a un peu coûté pour me retrouver vraiment bien. Je ne veux pas avoir de référence aux tests que j’ai effectués jusqu’à présent comme le Championnat d’Espagne. car peu à peu je me sens mieux. ” “Je voudrais améliorer les résultats des années précédentes”, souligne l’ambitieuse femme d’Alava, qui précise également que “j’ai toujours marqué un top 25, mais cela dépend un peu de la participation. Qui sait, cette année est si étrange pour tout le monde, la même année est la même” .

“J’aime toutes sortes de contre-la-montre; tant qu’ils ont des complications techniques je les aime plus. Dans un temps aussi long, le plus important est de bien gérer les distances et les forces”, conclut un cycliste du Movistar Team qui sait déjà ce que c’est d’entrer dans le Top 10 d’un test contre le temps de la Coupe du Monde après avoir signé une 10 place dans la catégorie junior à Valkenburg 2012.

Concernant le rendez-vous contre la montre, Gema Pascual, sélectionneuse nationale, a commenté: “Je pense qu’ils peuvent faire du bon temps. Nous connaissons le niveau que nous avons par rapport aux adversaires, mais nous nous améliorerons pas à pas. C’est une bonne occasion de nous mesurer. eux-mêmes », a souligné Pascual.

Le contre-la-montre féminin lite peut être suivi intégralement par Teledeporte et Eurosport à partir de 14h35.