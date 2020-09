Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 09/11/2020

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a rendu publics les parcours du championnat du monde sur route et le contre-la-montre, qui se dérouleront autour du circuit d’Imola, en Italie, du 24 au 27 septembre.

Des épreuves en ligne, hommes et femmes, se dérouleront, pour la première fois depuis la Coupe du monde 2014 à Ponferrada (Espagne), sur un circuit de 28,8 kilomètres partant et se terminant sur le célèbre circuit de course d’Enzo. et Dino Ferrari d’Imola.

Les hommes devront faire neuf tours de circuit avec 258,2 kilomètres et un pour surmonter un dénivelé total de près de 5000 mètres, tandis que les femmes feront cinq tours et feront 143 km pour un dénivelé cumulé d’environ 2800 m.

Les sommets Mazzolano et Gallisterna, qui ensemble totalisent 5,5 km d’ascension avec une pente moyenne de 10% et des points qui atteignent 14%. Le premier kilomètre et les trois derniers kilomètres de la course à chaque tour se dérouleront sur le circuit de course de Formule 1.

Le circuit contre la montre -qui sera parcouru une fois pour les hommes et les femmes- est assez plat, mesure 31,7 km et aura un dénivelé de 200 mètres, c’est-à-dire un circuit spécialisé.

