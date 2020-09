Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Compétition sur route · 05/09/2020

La LVP, Liga de Videojuegos Profesional Colombia (Groupe Mediapro), en association avec Bkool, vient d’annoncer le lancement de la compétition virtuelle LVP Cycling by Bkool qui débutera le 10 septembre. Un moment pour pédaler, concourir et vivre l’expérience cycliste vidéo de plusieurs itinéraires cyclables colombiens, ainsi que certaines des courses les plus célèbres de la planète en 3D. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Bkool, ils ont la possibilité de faire un essai de 30 jours, pour pouvoir concourir et commencer à se mettre en forme.

Pour mener à bien cette compétition virtuelle, LVP s’est associé à Bkool, créateur d’une plateforme de cyclisme en salle virtuelle avancée, qui permet aux cyclistes de concourir de n’importe où dans le monde avec de vrais itinéraires simulés en 3D ou en vidéo.

LVP Cycling by Bkool aura sa période d’inscription du 4 au 10 septembre, alignant les qualifications en ligne avec les événements les plus emblématiques de la saison cycliste via ce lien. Les participants au championnat virtuel doivent se mesurer à leurs rivaux dans cinq étapes 100% réelles, qui simuleront fidèlement certaines des routes les plus connues au monde, et qui seront débloquées tout au long du mois.

Voici les cinq étapes qui composeront la compétition, dans laquelle les participants peuvent courir quand ils le souhaitent, avec une date limite pour apparaître dans le classement de la page de destination LVP Cycling by Bkool.

– Etape 1 jusqu’au 14 septembre: Tirreno Adritico (coïncidant avec la véritable édition de la célèbre course italienne).

– Etape 2 (COL) jusqu’au 18 septembre: San Pedro de los Milagros (avec vidéo et vue 3D).

– Etape 3 jusqu’au 22 septembre: Milan-San Remo (l’un des classiques les plus importants au monde).

– Etape 4 (COL) jusqu’au 26 septembre: Palmira-Trendenueva (en vidéo et 3D).

– Etape 5: Flecha Walloon jusqu’au 1er octobre (qui coïncidera également avec la véritable édition de la Classique).

A travers l’alliance, Bkool s’associe pour accompagner le développement du sport électronique avec LVP. Ce phénomène, dans lequel les jeux vidéo atteignent le niveau des compétitions sportives, génère déjà plus d’un milliard de bénéfices dans le monde à travers des équipes, des ligues et des fans qui consolident déjà le soi-disant «sport du XXIe siècle».

Le logiciel de Bkool, l’un des plus avancés aujourd’hui, permet de recréer de manière réaliste les conditions de tout itinéraire cyclable ou compétition, y compris la distance, les dénivelés sur l’itinéraire, la puissance développée par chaque cycliste, les paysages, l’orographie ou encore la météorologie pour temps réel. À ce jour, Bkool compte des milliers d’utilisateurs actifs répartis dans plus de 40 pays différents.

Pour plus d’informations sur la compétition et le soutien de Bkool en tant qu’allié officiel, les personnes intéressées peuvent suivre Liga de Videojuegos Profesional Colombia sur leurs réseaux sociaux: @LVPcol sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Twitch, et Bkool sur les leurs: @ bkoolcycling (FB), @BkoolSport (TW) et @Bkool_official (IG).

Pour participer, il leur suffit de s’inscrire sur Bkool.com où ils peuvent opter pour un essai gratuit de 30 jours de la plateforme avec laquelle ils peuvent participer au concours sans rien payer. Soyez ouvert à tous les Colombiens du pays et le gagnant recevra une adhésion annuelle à Bkool.

Vous trouverez plus d’informations sur https://www.bkool.com/en/community/race/lvp.

