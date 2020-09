Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/10/2020

Le Suisse Marc Hirschi (Sunweb), 22 ans, s’est mis d’accord avec son représentant, son compatriote Fabian Cancellara, qui le considère comme le Kylian Mbapp du cyclisme, en remportant en grand la douzième étape entre Chauvigny et Sarran Corrze. le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en maillot jaune.

Exposition de Hirschi, enragé après avoir séjourné deux fois avec le miel sur ses lèvres. La troisième fois, c’était le charme. Dans son propre style, seul et avec une démonstration de force et de puissance, le cycliste suisse a fait ses débuts avec ses palmars dans le marathon de cette édition, long de 218 kilomètres.

Le champion du monde et d’Europe des moins de 23 ans a engagé Sarran euphorique, ajustant son maillot et ses bras levés avec un chrono de 5 heures, 8 minutes et 49 secondes, avec une avance de 46 secondes sur le Français Pierre Rolland (B & B-Vital Concept ) et 50 sur un groupe qui comprenait l’Espagnol Jess Herrada (Cofidis). L’équipe a éliminé une heure du calendrier à 2 minutes et 3 secondes, sans nouvelle au classement général.

Primoz Roglic défendra donc le maillot jaune ce vendredi sur l’étape avec une arrivée imprévisible au sommet du Puy Mary. Le Colombien Egan Bernal (Ineos) le suit à 21 secondes et le philosophe et dramaturge français Guillaume Martin (Cofidis) à 28 ans. En une minute Bardet, Quintana, Urn, Pogacar, Yates et Mikel Landa respirent, dixième et premier espagnol à 1 minute et 42 secondes du leader.

UNE ÉVASION DE GÉANTS

L’étape marathon du Tour 2020 et la seule qui cette année dépasse les 200 kilomètres, a laissé la petite cité médiévale de Chauvigny dans un esprit d’évasion. Après plusieurs tentatives, un groupe de géants a réussi à partir à l’aventure.

Les trois plus grands cyclistes du peloton, Walscheid (NTT), de 1,99 mètre, Politt (Israel Start-Up Nation) et Asgreen (Deceuninck-Quick Step), de 1,92 et deux Espagnols, le champion d’Espagne. Luis Len Snchez (Astana) et Imanol Erviti (Movistar), respectivement 1,86 et 1,89.

Pour compenser, ils étaient accompagnés du Français Mathieu Burgaudeau (Direct Energie), l’un des dix cyclistes les plus courts du Tour de France. L’escouade n’est pas devenue nerveuse, loin de là, et a stabilisé l’évasion à environ 3 minutes au maximum.

L’étape des hommages que l’organisation a imaginés, pour celle de passer par la ville natale du légendaire Poulidor et de se terminer à Sarran, le fief électoral de l’ancien président français Jacques Chirac, a commencé à toute allure, avec 51 kilomètres parcourus dans la première heure. Sans licence pour arriver, le quintette roulait en harmonie sachant que le grand groupe allait prendre le gant dès qu’ils le proposeraient. Bora de Sagan et CCC de Trentin ont pris les devants pour imposer le bon rythme.

ATTAQUES SOLER ET BRISE LA BALLE

L’intérêt orographique s’est concentré sur les 45 derniers kilomètres, avec les hauteurs de La Croix du Puey (3) et Suc au May (2). Dans le premier, Marc Soler a attaqué, annulé l’évasion et sélectionné un groupe de 6 avec Schachmann, Benoot, Andersen, Hirschi et Pacher.

A Suc au May, une seconde de 3,8 à 7,7, Hirschi a une nouvelle fois montré son ambition offensive, piqué par sa fierté d’avoir touché deux fois la victoire. Il s’est démarqué en montant et seul, il a joué plus que sa peau en descendant. Son équipe a monté la stratégie avec 4 coureurs pour préparer l’évasion du jeune Bernois.

Une finale classique avec Hirschi comme protagoniste, risquant de réaliser son rêve face à l’assaut de divers groupes persécutants. Derrière Soler et Schachmann une poignée de secondes, plus en arrière avec Alaphilippe traînant un autre groupe avec un crétin. Les favoris, ensemble; en temps de trêve, et les sprinteurs oubliés faisaient la queue, souffrant dans les montées.

Le Tour de France se poursuivra ce vendredi avec le différend de sa treizième étape, montagneuse et à 191,5 kilomètres entre Chtel-Guyon et Puy Mary.

Classifications [Clasificaciones completas]

Classement de l’étape:

1. Marc Hirschi (SUI / Sunweb) – 5:08:49

2. Pierre Rolland (FRA / B & B-Vital Concept) à 0h46

3. Soren Kragh Andersen (DEN / Sunweb) à 0:52

4. Quentin Pacher (FRA / B & B-Vital Concept) à 0:52

5. JESS HERRADA (ESP / Cofidis) à 0:52

6. Maximilian Schachmann (GER / Bora-Hansgrohe) à 0:52

7. Hugo Houle (CAN / Astana) à 0:52

8. Sbastien Reichenbach (SUI / Groupama-FDJ) à 0:52

9. Kenny Elissonde (FRA / Trek-Segafredo) à 0:56

10. Nicolas Roche (IRL / Sunweb) à 0:56

Classification générale:

1. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) – 51:26:46

2. Egan Bernal (COL / Ineos) à 0:21

3. Guillaume Martin (FRA / Cofidis) à 0:28

4. Romain Bardet (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0h30

5. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) à 0:32

6. Rigoberto Urn (COL / Education First) à 0:32

7. Tadej Pogacar (SLO / UAE Emirates) à 0h44

8. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 1:02

9. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) à 1:15

10. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 1:42

Prochaine étape, 13: Chtel-Guyon – Puy Mary / 191,5 km.

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.