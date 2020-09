Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/10/2020

Le cycliste suisse Marc Hirschi (Sunweb) a une référence à suivre, le footballeur Kylian Mbapp. Le leurre a été marqué par son compatriote Fabian Cancellara, jusqu’à ce jeudi dernier Helvtician à s’imposer dans le Tour de France et depuis un an son représentant, conseiller et ami.

A 22 ans, Hirschi semble touché par ce don des grandes stars. A l’image de la jeune promesse du football français, qui dans la vingtaine a déjà un palmarès incroyable, le Suisse s’est révélé comme un talent précoce.

Lors de son premier Tour de France, il a remporté sa première carrière professionnelle, un succès à la portée de quelques-uns que, en outre, les Suisses ont obtenu avec beaucoup de dévouement, après l’avoir touché lors de deux étapes précédentes.

Hirschi, ancien champion du monde et junior d’Europe, préfère la détermination au doute. “Je n’y pense pas deux fois, quand je pense qu’il y a une option, je la choisis.”

Au but, Sarran n’a pas osé rêver jusqu’à ce que ses yeux aient vu la bannière de but. «J’étais déjà resté proche deux fois, on ne pouvait pas me faire confiance», a-t-il assuré.

AU TROISIÈME

A Nice, lors de la deuxième journée, il est allé pour la victoire dans les derniers kilomètres avec le Français Julian Alaphilippe, qui l’a dépassé de peu et a arraché la victoire et le maillot jaune.

Sept jours plus tard, dans la deuxième étape pyrénéenne, il l’a tenté de plus loin et après avoir parcouru les cent kilomètres de course, y compris l’ascension de la dure Marie Blanque, il a vu le groupe de favoris le rattraper à deux.

“C’était frustrant. Non seulement parce qu’ils m’ont rattrapé à la fin, mais parce que je pensais qu’avec eux, je pourrais gagner le sprint. J’ai commis une erreur tactique et j’ai payé cher. Cela montre que j’ai beaucoup à apprendre. Ce genre d’expériences est le cela m’aidera dans ma carrière », a-t-il déclaré.

Apprenant de ses erreurs, grandissant dans l’adversité, le Suisse a l’ambition retenue des grands. “A quoi ça sert de penser à l’avenir maintenant? Je ne sais pas si je vais gagner un jour le Tour ou si je vais être un pilote classique. Nous le verrons quand mon moteur commencera à donner son maximum”, at-il déclaré.

Hirschi commence à connaître les grandes montagnes et les exigences d’une course de trois semaines, une expérience à laquelle il est confronté avec audace, mais aussi par prudence.

“Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours. C’est la première fois que je grimpe des montagnes comme ça. Je dois continuer à travailler sur mon entraînement, en gros. Et je ne veux pas me mettre la pression. Je dois essayer de progresser petit à petit” , m’a dit.

Le coureur de Sunweb sait que désormais il y aura plus d’yeux qui suivront son numéro et que son sillage sera plus apprécié parmi ceux qui chercheront à animer le Tour.

LA FOI EN INSTINCT

Mais il compte toujours sur son nez, même si cela n’a fonctionné qu’une fois sur trois pour le moment.

“Je ne peux rien faire d’autre. Ce matin, dans l’équipe, on avait un autre plan, mais les choses ne se sont pas déroulées comme on le pensait. Donc je n’ai pas suivi le schéma, j’ai fait confiance à mon instinct. Et ça s’est bien passé”, a-t-il commenté.

Dès son premier Tour, il prend déjà deux expériences essentielles, l’amère de la déception et la douce de la victoire. «Ils sont tous les deux beaux», a-t-il souligné.

Et une piste à suivre, celle tracée pour lui par son mentor Cancellara avec le nom d’une star du football.

Luis Miguel Pascual

