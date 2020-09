Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/10/2020

Sur la douzième étape du Tour de France, le cycliste espagnol Marc Soler (Movistar) est reparti en fuite à la recherche de la victoire d’étape, mais cette fois il a croisé la force du Suisse Marc Hisrchi, vainqueur à Sarran, rendant sa vie stérile. poursuite du cycliste du téléphone.

“On pensait qu’entre Schachmann et moi, en relais, on pourrait essayer de rattraper Hirschi, mais il a encore montré qu’il était vraiment fort. Il l’a déjà montré l’autre jour, quand il n’a pas réussi à finir, et aujourd’hui il a su l’emporter. Il ne reste plus qu’à le féliciter.”

Movistar est entré dans la première pause de la journée avec Imanol Erviti, et après avoir été neutralisé, un autre a été formé à l’initiative du coureur catalan, qui a pris l’Allemand Schachmann au volant.

“En tant qu’équipe, nous avons fait ce que nous pouvions. Pour ma part, j’ai donné tout ce que j’avais, tout comme Schachmann. Dans ces relais, nous ne voulons ou ne pouvons rien sauver, car être deuxième tiers, c’est bien, mais qu’est-ce que ça vaut et ce que nous cherchions c’est la victoire. “

Soler a admis que Hirschi était très fort après avoir surmonté la dernière passe et qu’il était impossible de l’atteindre, et que le groupe de poursuite avec le Français Alaphilippe réduisait.

“Quand le grand groupe nous a rattrapés, ils étaient déjà morts, j’ai tout donné et je me suis un peu détaché de la ligne d’arrivée parce que je n’en pouvais plus.”

“Demain sera une autre journée difficile. Au départ, il y a une montée très exigeante et il sera sûrement difficile de contrôler la course. Nous verrons l’évasion qui s’y déroule et, à partir de ce moment, comment se déroule la journée. Nous pensions qu’aujourd’hui la sortie s’échapperait. , mais Bora contrôlait de loin. Peut-être que demain nous aurons une situation similaire et nous serons surpris par une autre équipe. “

Imanol Erviti: “Le Puy Mary sera quelque chose de sérieux, ça fera mal”

Le Navarrais Imanol Erviti (Movistar), protagoniste de la pause initiale dans la douzième étape du Tour de France, estime que ce vendredi la finale au Puy Mary “peut être importante pour le général”.

“Aujourd’hui, il y a eu une bataille depuis le début, j’ai vu que l’échappée allait se former et je me suis infiltré. Ensuite, j’ai aidé Alejandro Valverde, donc je suis heureux d’avoir contribué mon travail à l’équipe.”

Selon Erviti, un coureur qui a accumulé 11 participations au Tour, la journée de ce vendredi pourrait être la clé du classement général.

“Une étape avec 8 passes qui va être très difficile, c’est sûrement important pour le classement général. Le Puy Mary est une montée très sérieuse et causera des dégâts, peut-être plus décisifs que les Alpes.”

Le chef de route Movistar a souligné la dureté des étapes du Tour qui se déroulent dans le centre de la France.

“Je ne sais pas ce que les étapes dans ce domaine ont, elles accumulent beaucoup de fatigue, les routes sont compliquées, les bâtons d’asphalte, vous rebondissez …”.

Egan Bernal: “La fin du Puy Mary est dure et il peut y avoir des différences”

Le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier), défenseur du titre du Tour de France, prédit avant l’étape de ce vendredi avec une arrivée imprévisible au Puy Mary que “il va falloir revenir à la dernière étape car c’est dur et il peut y avoir des différences”.

“Nous avons vu l’étape de demain, nous avons fait la reconnaissance et les deux derniers kilomètres sont très raides et difficiles. Nous devons arriver au point aussi frais que possible et essayer de faire de notre mieux, car il y aura sûrement des différences.”

Le cycliste de 23 ans de Zipaquir s’est démarqué lors de la douzième étape qui, même si ce n’était pas important pour le classement général, “c’était une journée très exigeante”.

“Il n’y a pas eu de bataille pour le général. Toute la journée, nous pensions aux secondes supplémentaires de la montée finale. L’échappée est restée à l’écart. C’était une journée très difficile. Bora tirait très fort pour Sagan et se battait pour lui. maillot vert. Vendredi, nous le sentirons dans nos jambes. “

Pello Bilbao: “Notre objectif est le pdium de Paris”

L’Espagnol Pello Bilbao (Bahreïn-McLaren) a révélé ce jeudi que son équipe lui avait ordonné d’abandonner l’évasion du jour pour aller avec son leader, Mikel Landa, qui avait des problèmes mécaniques sur son vélo.

“Je vois rarement la ligne d’arrivée se fermer et quand je la vois, j’aime gagner, mais je n’oublie pas ce à quoi je suis arrivé, notre objectif est le pdium de Paris et nous allons l’atteindre”, a déclaré le pilote Bahreïn-McLaren.

“Mikel a eu des problèmes avec le changement et juste au cas où ils m’auraient dit de rester avec lui au cas où il aurait des problèmes techniques. Je n’ai pas pu me battre pour l’étape, mais nous sommes là où nous en sommes”, at-il ajouté.

Bilbao a reconnu qu ‘”il est difficile de comprendre quand on joue la victoire d’étape dans le Tour de France”, mais a ajouté qu’il n’aimerait pas “porter la responsabilité de Mikel perdant une autre minute en raison d’un problème mécanique”.

Bahreïn-McLaren a ordonné de rester à Bilbao car ils ont la même taille et pourraient lui prêter son vélo au cas où le leader des rangs en aurait besoin.

