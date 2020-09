Tour de France 2020 :

La cycliste néerlandaise Marianne Vos (CCC-Liv) s’est imposée au sprint, dans la cinquième étape du Giro international féminin d’Italie, disputé sur un circuit de 110 kilomètres à Terracina, après quoi le néerlandais Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott).

Marianne Vos, qui a investi un temps de 2 heures, 47 minutes et 27 secondes, a devancé la Belge Lotte Kopecky (Lotto-Soudal) et la Britannique Lizzie Deignan (Trek-Segafredo), respectivement deuxième et troisième sur la ligne d’arrivée. À la septième place du groupe de 53 coureurs, dont Van Vleuten, qui a atteint la ligne d’arrivée, l’espagnol Sandra Alonso (Crono Casa Dorada) est entrée.

Il s’agit de la deuxième victoire d’étape de Vos, 33 ans, dans l’édition en cours du Giro féminin, comme il l’avait déjà remporté en troisième division. Dans ses palmarès, trois championnats du monde d’endurance sur route se démarquent (2006, 2012, 2013), six fois finaliste, une médaille d’or olympique sur route en 2012, une médaille d’or olympique sur piste et deux championnats du monde sur piste. C’est aujourd’hui sa 230e victoire en tant que professionnel.

Le Champion du Monde Route en titre, Van Vleuten, continue de mener le général, avec un avantage de 1 minute et 56 secondes sur la Polonaise Kataezyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) et de 2 minutes et 3 secondes sur la Néerlandaise Anna van der Breggen. (Boels-Dolmans).

Ce mercredi aura lieu la sixième étape, entre Torre del Greco et Nola, de 97 kilomètres.

Classement de l’étape:

1. Marianne Vos (NED / CCC-Liv) – 2:47:27

2. Lotte Kopecky (BEL / Lotto-Soudal) – mt

3. Elizabeth Deignan (GBR / Trek-Segafredo) – mt

4. Coryn Rivera (États-Unis / Sunweb) – mt

5. Lisa Brennauer (GER / Ceratizit-WNT) – mt

6. Alison Jackson (CAN / Sunweb) – mt

7. SANDRA ALONSO (ESP / CRONOS-CASA DORADA) – mt

8. Amy Pieters (NED / Boels-Dolmans) – mt

9. Jelena Eric (SRB / MOVISTAR) – mt

10. Vittoria Guazzini (ITA / Valcar) – mt

Classification générale:

1. Annemiek van Vleuten (NED / Mitchelton-Scott) – 15:23:00

2. Katarzyna Niewiadoma (POL / Canyon-Sram) à 1 h 56

3. Anna van der Breggen (NED / Boels-Dolmans) à 2:03

4. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN / FDJ-Nouvelle Aquitaine) à 3 h 03

5. Mikayla Harvey (NZL / Paule Ka) à 4 h 21

6. Elisa Longo Borghini (ITA / Trek-Segafredo) à 4 h 32

7. Ashleigh Moolman (RSA / CCC-Liv) à 4 h 34

8. MAVI GARCA (ESP / Al-BTC Ljubljana) à 4 h 38

9. Marianne Vos (NED / CCC-Liv) à 5h19

10. Elise Chabbey (SUI / Paule Ka) à 5 h 36

