Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 16/09/2020

La cycliste néerlandaise Marianne Vos (CCC-Liv) a remporté ce mercredi sa troisième victoire partielle -seconde consécutive- dans le Giro d’Italie féminin international, en remportant le sprint de la sixième étape, de 87,8 kilomètres entre Torre del Greco et Nola, après quoi son compatriote Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) n’a abandonné que trois secondes et reste un solide leader.

Marianne Vos, 33 ans, triple championne du monde sur route, a remporté l’étape en battant la Britannique Hannah Barnes (Canyon SRAM Racing) et l’Allemande Lotte Kopecky (Lotto Soudal) au sprint, qui l’ont accompagnée dans la course. podium. La coureuse de Bolduque a déjà accumulé 28 victoires d’étapes dans le Giro d’Italia, une course qu’elle a remportée en 2011, 2012 et 2014.

Van Vleuten, leader dès la deuxième journée, reste devant le général avec 1 minute et 52 secondes d’avance sur la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) et 2 minutes et 3 secondes sur la également néerlandaise Ana van der Breggen (Boels -Dolmans).

Le tracé de l’étape de ce mercredi a dû être modifié en raison de l’effondrement d’un pont, qui a légèrement allongé la distance et ajouté plus de mètres d’altitude. Cela a rendu encore plus difficile pour les sprinteurs purs de se disputer la victoire.

La journée commença bientôt à s’animer avec une tentative d’évasion pendant la première heure. Teniel Campbell (Valcar-Travel & Service), Lisa Brennauer et Kirsten Wild (Ceratizit-WNT) ont tenté leur chance sans succès.

Plus tard, sur les montées non catégorisées de la seconde moitié de l’étape, l’équipe CCC-Liv a de nouveau mis un rythme intense pour tenter de diviser le peloton, ce qui a laissé de nombreux sprinteurs derrière.

Ainsi, trois groupes se sont formés et Pauliena Rooijakkers (CCC-Liv) et Nadine Gill (Bizkaia Durango) ont lancé une attaque, mais n’ont abouti à rien quand il restait dix kilomètres à parcourir.

À ce moment-là, la Russe Maria Novolodskaya (Cogeas Mettler Look) a lancé une attaque et a réussi à ouvrir un écart d’une demi-minute, mais à trois kilomètres de la fin, elle en a subi une qui a ruiné son aventure.

Dans la dernière étape, Barnes a été la première à lancer le sprint, mais Vos a réagi à temps pour la dépasser sur la ligne d’arrivée et remporter la victoire.

Ce jeudi aura lieu la septième des neuf étapes de la course. Pour être un voyage de 112,6 kilomètres entre Nola et Maddaloni.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Marianne Vos (NED / CCC-Liv) – 2:14:24

2. Hannah Barnes (GBR / Canyon-Sram) – mt

3. Lotte Kopecky (BEL / Lotto-Soudal) – mt

4. Coryn Rivera (États-Unis / Sunweb) – mt

5. Amy Pieters (NED / Boels-Dolmans) – mt

6. Arlenis Sierra (CUB / Astana) – mt

7. Ilaria Sanguineti (ITA / Valcar) – mt

8. Giorgia Bariani (ITA / Top Girls Fassa Bortolo) – mt

9. Stine Borgli (NOR / FDJ) -Nouvelle Aquitaine) – mt

10. Katarzyna Niewiadoma (POL / Canyon-Sram) – mt

Classification générale:

1. Annemiek van Vleuten (NED / Mitchelton-Scott) – 17:37:28

2. Katarzyna Niewiadoma (POL / Canyon-Sram) à 1 h 52

3. Anna van der Breggen (NED / Boels-Dolmans) à 2:03

4. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN / FDJ) -Nouvelle Aquitaine) à 3h03

5. Mikayla Harvey (NZL / Paule Ka) à 4 h 21

6. Elisa Longo Borghini (ITA / Trek-Segafredo) à 4 h 32

7. Ashleigh Moolman (RSA / CCC-Liv) à 4 h 34

8. MAVI GARCA (ESP / Al-BTC Ljubljana) à 4 h 38

9. Marianne Vos (NED / CCC-Liv) à 5 h 02

10. Elise Chabbey (SUI / Paule Ka) à 5 h 32

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.