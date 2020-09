Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/07/2020

Le cycliste navarrais Enrique Sanz (Kern Pharma) n’a pas pu réitérer sa victoire de la veille et a dû se contenter de la troisième position dans la quatrième et dernière étape de la Belgrade-Banjaluka qui s’est terminée dans cette dernière ville, dans laquelle son coéquipier, le Catalan Mart Mrquez, a terminé deuxième.

Le Polonais Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski) a été le vainqueur de la course des Balkans avec 18 secondes d’avance sur Mrquez et 25 secondes sur le Kazakh Daniil Pronskiy (Vino-Astana Motoros).

La quatrième journée de Belgrade-Banjaluka a eu un résultat très similaire à la veille dans laquelle un groupe de plus de quarante unités s’est réuni pour concourir pour le triomphe du sprint dans lequel le Polonais Sylvester Janiszeswki (Voster ATS) a été Le plus rapide devant le Kazakh Gleb Brussenskiy (Vino-Astana) et le Navarrais Orcoien Sanz dans les 158,3 kilomètres entre Derventa et Banjaluka dans lesquels il a investi 3 heures, 32 minutes et 16 secondes.

Kern Pharma est une fois de plus restée aux portes du triomphe final de son parcours à travers les courses balkaniques du Tour de Serbie et de Belgrade-Banjaluka dans lesquelles ses cyclistes ont enchaîné sept jours d’affilée de compétition, avec deux deuxièmes places au classement général, dans le premier pour Aragons Jaime Castrillo et dans le second pour Mart Marquz.

L’équilibre pour les cyclistes espagnols a été excellent dans ces quatre étapes de Belgrade-Banjaluka où quatre d’entre eux ont terminé dans le top dix.

Ainsi, en plus de la deuxième place de Mrquez, Castrillo a terminé sixième à 30 secondes; Le majorquin Xavier Caellas (Caja Rural Seguros RGA), huitième à 59; et Oier Lazkano, dixième à 1 minute et 19 secondes.

Dans les quatre étapes, les cyclistes espagnols ont conquis la victoire en deux étapes, la première était pour Caellas dans la première étape qui s’est terminée à Bijeljina et qui a également signifié qu’il a remporté le maillot de leader qu’il a perdu le lendemain; et Sanz a remporté le sprint le troisième jour se terminant à Prnjavor.

Et dans deux autres jours, au moins un cycliste espagnol a glissé dans les trois premiers de chaque étape, puisque Mart Mrquez était troisième à l’arrivée de Vlasenica le deuxième jour, et dans la troisième étape, Sanz a dépassé le vénézuélien Orluis Aular (Caja Rural -Assurance RGA).

Dans les déclarations fournies par l’équipe, le directeur de Kern Pharma, Pablo Urtasun, a fait une évaluation positive des sept jours consécutifs de courses disputées dans les Balkans.

“La victoire d’Enrique Sanz ce ​​dimanche a été très importante, mais aussi, il faut valoriser le fait d’être dans le top 3 dans 6 des 7 étapes de ces deux tours”, a-t-il commenté.

«En équipe, nous avons appris à gérer une course selon nos intérêts et, individuellement, nous avons pu être au bon endroit chaque jour pour terminer les deux tours en deuxième position. Une fois avec Jaime Castrillo et ce lundi avec Mart Mrquez “, c’est fini.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Sylwester Janiszewski (POL / Voster ATS) – 3:32:16

2. Gleb Brussenskiy (KAZ / Vino-Astana) – mt

3. ENRIQUE SANZ (ESP / Kern Pharma) – mt

4. Orluis Aular (VEN / CAJA RURAL-RGA) – mt

Classification générale:

1. Jakub Kaczmarek (POL / Mazowsze Serce Polski) à 13:36:57

2. MARTI MRQUEZ (ESP / Kern Pharma) à 0:18

3. Daniil Pronskiy (KAZ / Vino-Astana) à 0:25

4. Emanuel Piaskowy (POL / Mazowsze Serce Polski) à 0h30

5. Marek Rutkiewicz (POL / Mazowsze Serce Polski) à 0h30

6. JAIME CASTRILLO (ESP / Kern Pharma) à 0h30

7. Marek Canecky (SVK / Dukla Bansk Bystrica) à 0h43

8. XAVIER CAELLAS (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 0:59

9. Corey Davis (USA / Maloja Pushbikers) à 1:19

10. OIER LAZKANO (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 1:19

