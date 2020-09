Tour de France 2020 :

Le cycliste néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté la septième et avant-dernière étape de la 55e édition du Tirreno-Adritico, une journée de 181 kilomètres disputée ce dimanche entre les villes italiennes de Pieve Torina et Loreto.

Avec un temps de 4 heures, 19 minutes et 23 secondes, Van der Poel s’est imposé à l’arrivée à Loreto devant le Portugais Ruben Guerreiro (Education First) et l’Italien Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), respectivement deuxième et troisième.

Quand tout portait à croire que les 16 secondes avec lesquelles Fabbro avait atteint le dernier kilomètre lui valaient la peine de remporter la victoire, le petit-fils de Raymond Poulidor semblait tirer caste et ruiner la première des palmars de l’Italien, enfin troisième.

Le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott), qui a enfilé le maillot de leader après avoir remporté la cinquième étape, est resté en tête du classement général individuel de la manche italienne.

Le Tirreno-Adritico se terminera ce lundi par le différend de sa huitième et dernière étape, un contre-la-montre individuel de 10,05 kilomètres, départ et arrivée dans la ville de San Benedetto del Tronto.

Classement de l’étape:

1. Mathieu van der Poel (NED / Alpecin-Fenix) – 4:19:23

2. Ruben Guerreiro (POR / Education First) à 0:04

3. Matteo Fabbro (ITA / Bora-Hansgrohe) à 0:04

4. Wilco Kelderman (NED / Sunweb) à 0:09

5. ALEX ARANBURU (ESP / Astana) à 0:10

6. Simon Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 0:10

7. Michael Woods (CAN / Education First) à 0:10

8. Geraint Thomas (GBR / Ineos) à 0:10

9. Aleksandr Vlasov (RUS / Astana) à 0:10

10. Rafal Majka (POL / Bora-Hansgrohe) à 0:10

Classification générale:

1. Simon Yates (GBR / Mitchelton-Scott) – 31:56:02

2. Rafal Majka (POL / Bora-Hansgrohe) à 0h16

3. Geraint Thomas (GBR / Ineos) à 0:39

4. Aleksandr Vlasov (RUS / Astana) à 0:49

5. Fausto Masnada (ITA / Deceuninck-Quick Step) à 0:57

6. Wilco Kelderman (NED / Sunweb) à 0:59

7. Michael Woods (CAN / Education First) à 1:22

8. James Knox (GBR / Deceuninck-Quick Step) à 1:26

9. Gianluca Brambilla (ITA / Trek-Segafredo) à 2 h 33

10. Jack Haig (AUS / Mitchelton-Scott) à 2 h 47

Étape suivante, 8: San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto / 10,05 Km. (CRI)

