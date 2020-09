Tour de France 2020 :

Le cycliste uruguayen Mauricio Moreira a ratifié sa domination dans la Volta a Valncia-Trofeu Diputaci en remportant la troisième étape, une journée organisée dans la région d’Alto Turia, commençant à Benagber et terminant dans l’Ermita del Remedio, à Chelva.

L’étape, comme elle l’a fait, a débuté avec des attaques de l’équipe de France Aix En Provence. Mais Ras Baixas, qui défend le maillot Moreira, n’a pas été nerveux et a choisi de regrouper tous ses hommes après le premier col de Benagber et de lancer une lente mais efficace chasse aux évadés.

Il y avait 14 coureurs devant et Ras Baixas, lui aussi, avait le mieux classé au classement général. Mais une chute de Noel Martn l’a laissé hors du jeu, donc la seule tactique pour les Galiciens est devenue celle de la persécution pure et simple. Dans ce travail de chasse, ils ont reçu à plusieurs reprises le soutien d’équipes telles qu’Electro Hyper Europe ou l’équipe nationale russe, sans oublier Lizarte. À mi-parcours de l’étape, le loyer approchait de trois minutes, mais Ras Baixas continuait sans s’effondrer et la foi, pas à pas, commençait à porter ses fruits.

Dans l’ascension du Montalbana (3), le loyer était à peine d’une demi-minute et tout était prêt pour l’ascension finale vers le sommet de l’Ermita del Remedio, une montée d’un peu plus de cinq kilomètres où les grimpeurs avaient assez de terrain pour marquer les distances. Vers le milieu de la montée, la victoire était déjà une question de six: Mauricio Moreira, Javier Romo, Ral Garca, Fernando Tercero, Byron Munton et Jordi Lpez.

Le leader, calculant sa force à la perfection, a changé de rythme dans le dernier kilomètre et a marché seul jusqu’à ce qu’il entre dans la ligne d’arrivée avec quelques secondes sur Javier Romo et Ral Garca, les champions d’Espagne des moins de 23 ans. fonds routier et contre-la-montre individuel, respectivement. Au général, Lev Gonov a réussi à maintenir la deuxième position.

Le podium était présidé par Amadeo Olmos, en tant que président de la Fédération cycliste de la Communauté valencienne et responsable de l’organisation de la Volta. Mais les autorités du plus haut niveau, comme Rafael Darijo, maire de Benagber et président de la Manconuminidad del Alto Turia, n’ont pas manqué à la sortie. À l’arrivée, le maire de Chelva, David Caigueral, ainsi que le conseiller sportif, David Zapater, voulaient également être avec la compétition.

