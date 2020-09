Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 22/09/2020

Un médecin et le kinésithérapeute de Nairo Quintana (Arka-Samsic) sont restés en état d’arrestation ce mardi pour la deuxième journée consécutive dans le prolongement de leur interrogatoire sur des soupçons de dopage dans l’environnement du cycliste colombien lors du Tour de France terminé dimanche.

Le parquet de Marseille qui dirige l’enquête a indiqué dans un communiqué que les enquêtes sur les deux portent sur cinq chefs d’accusation pouvant entraîner des peines allant jusqu’à cinq ans de prison et une amende de 75 000 euros.

Elle implique l’administration et la prescription de substances ou de méthodes aux athlètes sans justification médicale; de l’aide et de l’incitation à l’utilisation de ces substances ou méthodes interdites pour les athlètes; de son transport et de sa possession; de la possession de substances toxiques; et la possession de médicaments sans pièce justificative régulière.

Le Procureur a l’intention de faire à nouveau rapport mercredi matin sur la situation dans laquelle les deux seront laissés à la fin des interrogatoires.

Le ministère public a confirmé que la police avait également interrogé lundi, mais sans les mettre en état d’arrestation, les cyclistes de l’équipe.

Bien qu’elle ne précise pas qui ils étaient, la presse française a divulgué les noms de Nairo Quintana lui-même et de son frère, Drayer, qui a également joué le tour français avec lui.

Les enquêteurs veulent vérifier s’ils pourraient commettre les délits de possession de substances ou d’utilisation de méthodes interdites pour un athlète, et de transport et de possession illégaux de substances toxiques.

Le deuxième de ces deux crimes est passible de cinq ans de prison et d’une amende de 375 000 euros et le premier d’un an et 3 750 euros.

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.