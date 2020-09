Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 19/09/2020

Le dernier contre-la-montre du Tour de France était de mauvais augure pour Miguel Ángel López (Astana), qui a nourri les pires présages et signé un mauvais résultat qui l’a fait descendre du podium parisien qu’il avait brillamment conquis sur les sommets alpins.

Sa dernière semaine avait ouvert la boîte de Pandore des rêves cyclistes colombiens, déçu par le retrait d’Egan Bernal (Ineos Grenadier), impuissant à défendre son titre, et les limites d’un Nairo Quintana (Arkéa-Samic) amoindries par les cascades.

Le coureur d’Astana terminera sixième au général à ses débuts en ronde de gala, battu au chronomètre par le vétéran australien Richie Porte, mais aussi par les Espagnols Mikel Landa et Enric Mas.

Il sera accompagné dans le top 10 de son compatriote Rigoberto Urán (Education First), qui a signé le dixième meilleur temps de la journée et conservé la huitième position, sa troisième meilleure finition d’un Tour après la septième place l’an dernier et la deuxième en 2017. .

Le visage de la déception a été mis par “ Superman ”, car ces derniers jours il avait suscité de nombreuses attentes, d’autant plus qu’à l’étape reine, sur le pic inhumain du Col de la Loze, il volait plus haut que quiconque, même les Slovènes. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis), qui ont dominé la course.

Cette victoire, la première qu’il remporta lors de la ronde de gala, le porta sur le podium, qui serait sa troisième après celles de la Vuelta et du Giro en 2018. Mais le chrono est tombé comme une cruche glacée de la réalité. À 26 ans, il doit s’améliorer.

PETIT MATELAS

D’autant que López est apparu dans la dernière fois avec un matelas trop petit devant un spécialiste comme Porte, qui a finalement atteint son podium à 36 ans et après de multiples déceptions.

`Supermán´ a fait naufrage sur le chemin de la Planche des Belles Filles et a laissé 6 minutes et 17 secondes par rapport à Pogacar, le brillant vainqueur, mais plus de 5 minutes avec Porte, avec qui il avait un revenu de seulement 1 minute et 39 secondes.

Son visage cachait mal la déception. Son pari était celui des forces, qui sont la clé d’un chrono au bout de trois semaines de compétition, mais ce n’était pas suffisant.

“Nous avons tous une mauvaise journée et aujourd’hui c’était mon tour”, a déclaré López, résigné à accepter un résultat qui éteint ses illusions.

«Les autres ont été meilleurs», a-t-il ajouté avec sportivité pour terminer en jugeant ses débuts en course satisfaisants, dont il repart avec un brillant triomphe. “Nous nous sommes battus jusqu’au bout”, a déclaré le Colombien, qui a renoncé à attaquer Porte sur son terrain et l’a payé à la fin.

`Supermán´ peut être consolé par le fait qu’il a également pu être parmi les meilleurs du Tour, ce qui lui promet de bonnes choses à l’avenir dans la manche française.

URAN SATISFAIT

Plus souriant était Urán, qui à 33 ans revient dans le «top 10» après une saison difficile.

“J’ai fini très content. Il est vrai que lorsque vous êtes près du podium, vous êtes impatient de revenir, car c’est quelque chose de très beau, mais le niveau ici est très élevé et j’ai eu deux mauvaises journées”, a déclaré le cycliste Education First.

Urán, qui après avoir subi une forte chute lors de la dernière Vuelta était sur le point d’abandonner le cyclisme, était très satisfait d’avoir pu reprendre le combat avec les meilleurs du monde.

Sur scène, il était à moins de 3 minutes de Pogacar, qui a battu le chrono, ce qui lui a permis de terminer en bonne position.

Quintana, enfin, aura 17 ans d’un Tour où il est venu disputer le podium, mais où il a subi trois chutes qui l’ont empêché d’être compétitif jusqu’au bout.

Malgré les souffrances, le cycliste d’Arkea a tenu à continuer à cause de l’illusion qui le fait rentrer à Paris pour une autre année, quoique au poste de ses sept participations.

Esteban Chávez terminera à la 24e place et Daniel Martínez, vainqueur de l’étape 13 avec une arrivée dans le Puy Mary et onzième du jour, à la 28e, tandis que Harold Tejada, grégaire de “Supermán”, sera à la 45e.

