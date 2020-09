Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · VTT · 12/09/2020

Miguel Indurin a participé cette année à un VTT Madrid-Segovia particulier. Après la suspension du test de 2020 en raison de la pandémie, le cycliste et ambassadeur de Banco Santander a parcouru un tronçon de 45 kilomètres entre la ville madrilène de Cercedilla et Ségovie à la date à laquelle plus de 1000 cyclistes auraient dû participer.

Avec ce parcours, réalisé avec 20 autres personnes, Indurin a de nouveau embarqué sur un vélo à roues à crampons après l’avoir fait précédemment dans RESET, le contre-la-montre VTT qui a marqué le retour dans le monde de la compétition après l’enfermement.

Le VTT Madrid Segovia est l’un des événements ultramarathon les plus importants et les plus exigeants de notre pays. Cette année, comme cela n’a pas pu être réalisé, l’organisation, avec Banco Santander, a décidé de réaliser cet acte symbolique afin de ne pas perdre la tradition de franchir la plus grande arche de but du monde: l’aqueduc de Ségovie.

Le VTT Madrid-Segovia a six éditions derrière lui. 117 kilomètres de route et 2340 mètres de dénivelé accumulé traversant la Sierra del Guadarrama et les environs spectaculaires de son parc naturel. Un début sous l’œil vigilant des quatre plus hauts gratte-ciel d’Espagne et une fin sous l’arche de but la plus impressionnante du monde: l’aqueduc de Ségovie.

Le test reviendra avec plus de force, si la pandémie le permet, en 2021, quand il fêtera sa septième édition.

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.