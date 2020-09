Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 13/09/2020

Le cycliste espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), actuellement septième au général du Tour de France, a assuré ce dimanche qu’il était toujours concentré sur son objectif de monter sur le podium après une semaine “très dure” au cours de laquelle il a réussi à rester proche des meilleurs. .

“Je suis très fatigué, la semaine dernière a été très dure, avec beaucoup de stress tous les jours. Nous avons pu sauver près des meilleurs à chaque étape. Je suis content du résultat”, a déclaré le chef de l’équipe Bahreïn-McLaren.

Landa, qui a franchi la ligne d’arrivée à 15 secondes du vainqueur, le Slovène Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis), est désormais septième au général, à 2 minutes et 16 secondes du leader, également le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

“Je pense que nous sommes tous à la limite et que nous restons concentrés jusqu’à la fin”, a-t-il déclaré.

Enric Mas: “Les rivaux devant moi ne sont pas imbattables”

L’espagnol également Enric Mas, à la tête de l’équipe Movistar du Tour de France, s’est senti optimiste en tête du Grand Colombier après avoir terminé cinquième de l’étape et remonté à la huitième place du général, à 3 minutes et 15 secondes du leader. Primoz Roglic et à 1 minute et 41 secondes de la troisième marche du podium.

“Je quitte l’étape assez content. Il y a trois semaines j’étais à Dauphin et je n’ai pas pu tenir avec le peloton même pour les 10 derniers kilomètres, et ici sur le Tour je monte progressivement des positions. Je suis huitième avant la pause, ce que je vais profiter et Je dois vraiment rester concentré car la semaine prochaine sera très, très difficile. “

Mais il admet la supériorité des Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar, premier et deuxième au général, mais à partir de la troisième place désormais occupée par le Colombien Rigoberto Urn (Education First), il n’observe pas de grandes différences.

“Roglic et Pogacar sont au-dessus du reste, et le reste, certains jours on abandonne un et d’autres fois d’autres. L’important pour la troisième semaine est de ne pas passer une mauvaise journée et de continuer à s’améliorer petit à petit. Les rivaux que nous avons devant ne le sont pas. imbattables, mais ils sont solides, même si nous avons déjà vu aujourd’hui que tout change d’un moment à l’autre “.

Lors de sa deuxième expérience sur le circuit, l’Art rider, âgé de 25 ans, continue d’être impressionné par le niveau général de l’ensemble du peloton.

“Cela montre que le seul grand objectif pour toutes les équipes était ce Tour, qui se déroulerait avant le Giro et la Vuelta et sans courses importantes comme les classiques avant, et tout le monde était rassasié. C’est pourquoi il a parlé, même s’il a pris un peu mal. , du rythme du peloton lui-même. Nous verrons comment les choses se passent dans la troisième semaine. “

Alejandro Valverde: “Nous faisons confiance à Enric et nous continuons à pousser”

Alejandro Valverde (Movistar) a rejoint le courant d’optimisme qui est entré dans sa formation après la cinquième place d’Enric Mas dans l’étape de ce dimanche qui a battu le huitième du général et a souligné qu ‘”il y a encore beaucoup de Tour et peut aller de tout”.

“Les forces sont très égales, à part Roglic et Pogacar, que si elles ne passent pas une mauvaise journée, elles seront très difficiles à battre, et il reste beaucoup de Tour; pas en jours, évidemment, mais en dur. Tout peut arriver, comme nous l’avons fait. Il y a eu de grands échecs et dans les étapes suivantes, cela peut arriver de la même manière, avec nous ou avec n’importe qui d’autre », a-t-il déclaré.

Valverde, de la douzième place au classement général et à 1 minute et 40 secondes du top-10, continue de maintenir sa confiance dans les possibilités d’Enric Mas au classement général et considère qu’en tête du Grand Colombier il a fait un autre pas en avant.

“On fait confiance à Enric et on continue de pousser, à chaque fois avec plus d’enthousiasme, pour qu’il puisse finir le plus vite possible. Aujourd’hui, il a fait un pas de plus. Moi, dans mon cas, s’il y a une petite étape, bien tant mieux pour l’équipe , mais je ne suis pas obsédé par ça loin de là », a-t-il assuré.

Valverde a fait un bilan très positif de la journée de montagne au Grand Colombier: “Je pense qu’on peut trouver un bon équilibre à partir d’aujourd’hui. Chaque jour on se rapproche des meilleurs. On aurait aimé jouer la scène, mais j’étais sur les rampes. Finales J’avais déjà des crampes et Enric était juste assez pour pouvoir se battre avec ceux qui sont venus en tête, mais il faut être heureux “.

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.