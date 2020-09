Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 13/09/2020

Au sommet du Grand Colombier, plusieurs inconnues ont été élucidées survenues avec la 107e édition du Tour de France. Le principal est que le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier) n’a pas revalidé le titre 2019 à cause du “pjara” qui lui a fait perdre 7 minutes et 21 secondes.

Les Jumbo-Visma, leur leader Primoz Roglic et un autre Slovène de 21 ans, Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis), ont brisé les illusions de Bernal, qui était le favori n ° 1 à Nice. Les effets collatéraux de la quinzième étape ont atteint un autre Colombien, Nairo Quintana, expulsé à la neuvième place après plus de 5 minutes.

Ils ont été les victimes, mais il y avait une bonne nouvelle pour les autres coureurs, par exemple pour Rigoberto Urn, puisque le chef des rangs Education First est déjà troisième au général. Il est la référence colombienne après les catastrophes susmentionnées.

Pour le cyclisme espagnol, la lumière de l’espoir était allumée. Mikel Landa (Bahreïn-McLaren) et Enric Mas (Movistar), ne jettent pas l’éponge dans leur objectif de monter sur le podium et considèrent qu’à l’exception de Roglic et Pogacar, aucun rival n’est imbattable, encore moins vu que la montagne de Los Alpes dans la troisième et décisive semaine de compétition.

Landa remontait d’une place en franchissant la ligne d’arrivée du Grand Colombier. Il est désormais septième, à 2 minutes et 16 secondes du leader et à une demi-minute de la troisième marche du podium qu’occupe désormais Urn. Mardi commence la fête de la montagne dans les Alpes, au pays de Mikel. L’optimisme se connecte.

“Il est clair que Roglic et Pogacar sont un cran au-dessus du reste, mais le reste est égal. Il reste encore beaucoup de Tour et de terrain favorable, donc je me battrai pour être sur le podium”, a déclaré le cycliste Alavs à l’arrivée du quinzième Étape.

Les perspectives pour les Baléares Enric Mas, cinquième de l’étape, se précisent également, à tout moment avec les meilleurs sauf dans le tirage final, auquel il a donné une poignée de secondes. La tête du classement Movistar a remporté deux places, passant de la dixième à la huitième, à 3 minutes et 15 secondes du leader et à 1 minute et 31 secondes du podium.

Il reste une semaine dans les Alpes qui peut encore supprimer le classement, les étapes de montagne, trois arrivées en hauteur et le chrono avec une arrivée en montée samedi à La Planche des Belles Filles. Enric Mas est d’accord avec Landa sur la supériorité du do slovène, mais dès la deuxième étape, il ne voit personne imbattable.

“Roglic et Pogacar sont au-dessus du reste, et le reste, certains jours on abandonne un et d’autres fois d’autres. L’important pour la troisième semaine est de ne pas passer une mauvaise journée et de continuer à s’améliorer petit à petit. Les rivaux que nous avons devant ne le sont pas. imbattables, mais ils sont solides, même si nous avons déjà vu aujourd’hui que tout change d’un moment à l’autre “.

La voix de l’expérience en a parlé. Alejandro Valverde, 40 ans et 13 participations au Tour, a évoqué l’égalisation des forces à partir de la troisième place de la «boîte».

“Les forces sont très égales, à part Roglic et Pogacar, que si elles n’ont pas une mauvaise journée, elles seront très difficiles à battre, et il reste encore beaucoup de Tour; pas en jours, évidemment, mais en dureté. Tout peut arriver, comme nous l’avons fait. vu aujourd’hui. Il y a eu de grands échecs et dans les étapes suivantes, cela peut se produire de la même manière, avec nous ou avec n’importe qui d’autre. “

Alejandro Valverde occupe la douzième place à 6 minutes et 52 secondes du maillot jaune et à 1 minute et 40 secondes du top 10. Un objectif réalisable pour le Murcien, qui s’installera «avec un peu de scène».

