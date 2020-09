Tour de France 2020 :

Le cycliste espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren) a tenté de gagner des places au général dans l’étape reine du Tour de France avec une tactique de contrôle de la part de son équipe, mais le cycliste basque n’a pas connu son meilleur jour et s’est effondré à la fin.

“Je me suis dégonflé dans la partie finale et non seulement j’ai échoué avec le Jumbo-Visma, mais aussi avec le reste. Je n’ai pas eu la meilleure journée, et c’était aujourd’hui le jour”, a commenté Landa sur la ligne d’arrivée du Col de la Loze.

Landa était clair que l’étape était la clé, c’était son terrain et le bon moment pour jouer ses tours.

“Tu devais essayer avec n’importe quel sentiment que j’avais. Quand Pello et Caruso tournaient, j’avais du mal à les suivre, mais tu penses aussi que les autres ont du mal. Tu devais essayer.”

De la septième place du général, à 3 minutes et 27 secondes du leader Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et à 2 minutes de la troisième marche, Landa a déjà du mal à monter sur le podium parisien.

“Le podium est compliqué, mais l’étape de demain, après la fatigue d’aujourd’hui, peut être chaotique. On verra ce qui se passera. C’est compliqué.”

