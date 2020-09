Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/07/2020

Le cycliste espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), dixième au général à 1 minute et 42 secondes derrière le maillot jaune du Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), a profité de la journée de repos du Tour de France “beaucoup plus animée” après les Pyrénées met en scène et reste ferme dans son ambition de se battre pour le podium à Paris, sans considérer le maillot jaune comme “quelque chose d’inatteignable”.

“Ce fut une journée difficile mais il faut regarder devant. Après le week-end dans les Pyrénées, nous sommes plus optimistes car les sentiments étaient bons”, a déclaré le leader de Bahreïn McLaren lors de la journée de repos du Tour.

De la dixième place du classement général et avec un demi-Tour devant lui, le cycliste Alavs ne doute pas que “le podium est encore possible”. “Je vais saisir cette possibilité et me battre jusqu’au bout.”

Cependant, Landa a déclaré qu’il ne voyait pas le maillot jaune “inaccessible”.

“Les rivaux à battre sont très solides, mais il y a encore beaucoup de montagnes, j’ai beaucoup de montagnes devant moi.”

Landa admet jusqu’à présent la supériorité des Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar, mais parmi les coureurs du deuxième échelon, il considère que les différences sont minimes.

“Roglic et Pogacar ont été les plus forts, mais il n’y a pas non plus de grandes différences. Il y a beaucoup de rivaux et je les vois tous bien, aucun n’a montré de signes de faiblesse.”

Parmi les rivaux, Landa compte deux Français, Romain Bardet, «qui connaît le Tour» et Guillaume Martin, «un coureur qui surprend tout le monde».

À propos du temps qu’il a perdu le jour des fans sur le chemin de Lavaur, Landa a regretté cet accident qui lui a coûté plus d’une minute. Sans ce temps, il a dit “le reste du Tour, je le considère parfait.”

Le cycliste basque a reconnu “une certaine crainte” sur les essais du covid 19 auxquels tout le peloton a subi et dont les résultats seront connus ce mardi, puisque “tout pourrait se briser”.

Avant la deuxième semaine du Tour, Landa continue de se sentir soutenu par son équipe, malgré les difficultés passées.

“La perte de Rafa Valls était importante et Poels ne va pas bien, mais je me sens soutenu. J’apprécie ça parce que je me sens très protégé. L’équipe me pousse à aller plus loin et me facilite la tâche de pouvoir donner à cent pour cent. Dans cette situation, je me sens confortable. “

