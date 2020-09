Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Compétition sur route · 09/09/2020

Pour la troisième année consécutive, l’équipe féminine Movistar sera, de ce vendredi 11 au samedi 19 septembre, dans l’épreuve la plus étendue et la plus exigeante du cyclisme féminin, le Giro Rosa (UCI Womens WorldTour).

Pablo Lastras mène un six très international qui combine de jeunes talents avec des coureurs respectés dans le peloton. Katrine Aalerud (NOR, 25), Aude Biannic (FRA, 29), Jelena Erić (SRB, 24), Barbara Guarischi (ITA, 29), Paula Patio (COL, 23) et Gloria Rodrguez (ESP, 28) seront les représentantes bleu.

“C’est la course par étapes de l’année pour eux”, déclare Lastras. «Je pense que l’itinéraire est plus compensé en 2020; avec les montagnes qui existaient les années précédentes, la différence que Van Vleuten et Van der Breggen ont faite sur leurs rivaux était beaucoup plus prononcée. La section stratégique, le travail que nous réalisons, sera plus important. Et je pense que l’émotion sera plus grande pour ceux qui le suivront. “

“Nous sommes sortis avec la volonté d’être proche des meilleurs au classement général avec Paula et Katrine; atteindre le top 10, pour deux très jeunes cyclistes comme eux, serait fantastique. Mais nous n’oublions pas les options que Barbara peut avoir, être notre capitaine de route, et Aude, qui avec sa classe et les routes que nous aurons sur certaines étapes, peuvent aussi se battre pour des partiels ».

“C’est mon troisième Giro Rosa avec l’équipe Movistar et c’est toujours un plaisir de les soutenir et de leur apporter mon expérience, avec le désir qu’ils aillent avant tout plus en sécurité, ce qui est fondamental pour pouvoir aller plus vite et aspirer aux résultats qu’ils font. ils proposent “.

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.