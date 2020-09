Tour de France 2020 :

L’équipe espagnole Kern Pharma s’est retrouvée avec le miel sur les lèvres dans la deuxième étape du Tour de Serbie dans laquelle Mart Mrquez et Jaime Castrillo ont été les protagonistes, terminant deuxième de l’étape et se hissant à la deuxième place du classement général. respectivement.

Le Catalan Mrquez a frôlé la victoire, la même chose qui était arrivée à son coéquipier Roger Adri la veille, tandis que les Aragons Castrillo prenaient la deuxième place du général à seulement trois secondes du leader, le Slovaque Martin. Haring (Dukla Banka Bystrica).

Si l’étape de ce jeudi, la troisième et dernière du Tour de Serbie, sera la plus longue de la course avec 200 kilomètres entre Zrenjanin et Novi Sad, elle ne présente pas de difficultés montagneuses sur le profil, donc le Jacetano n’aura pas la tâche facile. attaquer les dirigeants.

Castrillo et Mrquez ont réussi à s’infiltrer dans l’évasion du jour avec huit autres cyclistes, dont trois devançaient les Aragons au classement général, mais dans la dernière partie de la courte étape entre Mionica et Pozarevac, l’évasion a été choisie.

Le Catalan s’est glissé dans la sélection finale de cinq coureurs, tandis que Jaime Castrillo, de son côté, n’a pas réussi à entrer dans le groupe en première instance mais après une attaque par derrière seul, il a atteint son objectif.

Le sprint final a été conditionné par la lutte au classement général entre Haring et Jaime Castrillo, tandis que Mrquez a été surpris par le départ final de ses rivaux, il a commencé le vol quatrième et a terminé deuxième.

Les barcelonais, restés à quelques centimètres de la victoire, ont expliqué dans des déclarations fournies par son équipe qu’il avait lancé “le vélo au cas où le vainqueur serait confiant, mais au final ce n’était pas comme ça dans une finale très serrée”.

“Nous avons été très conscients du classement général et Jaime a fait une belle remontée pour ne pas perdre la face en course”, a ajouté Mrquez.

Pour sa part, Pablo Urtasun, directeur sportif de Kern Pharma, a estimé qu’Adri gardait le maillot du meilleur jeune. “En jouant nos cartes, nous avons fait ce que nous avions prévu et cela s’est plus ou moins bien passé. Nous n’avions qu’à finir. Pour la ténacité, nous avions rendu les choses difficiles pour les rivaux. Mettre deux cyclistes à la pause a beaucoup de mérite et nous Il a mis les choses en face même s’il y avait des coureurs qui devançaient Jaime Castrillo au classement général. Demain, nous essaierons de terminer ce tour de la meilleure façon possible », a conclu le directeur navarrais.

