Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 09/05/2020

Le cycliste catalan Mart Mrquez, de Kern Pharma, a terminé en troisième position de la deuxième étape de la Belgrade-Banjalunka dans laquelle a gagné le Polonais Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski), qui a évincé le majorquin Xavier Caellas (Caja Rural -Assurance RGA).

Kaczmarek a investi un temps de 4 heures, 25 minutes et 44 secondes dans cette deuxième journée disputée sur 181 kilomètres entre Bijeljina et Vlasenica avec le seul haut de gamme des quatre étapes de la course des Balkans.

Le nouveau leader a réussi à surpasser l’Uruguayen Fabricio Ferrari (Ssois Miogee) de quatre secondes et Mrquez de 6, tandis que Kern Pharma Roger Adri, Urko Berrade et Jaime Castrillo ont terminé quatorze secondes, respectivement cinquième, septième et neuvième. , faisant partie d’un groupe de poursuite de sept cyclistes.

Les deux étapes suivantes présentent une orographie sans difficultés montagneuses, donc les quatre cyclistes espagnols qui figurent parmi les dix premiers du classement général, Mrquez et Castrillo, de Kern Pharma, et Xavier Caellas et Oier Lazkano, de Caja Rural-Seguros RGA, ce ne sera pas facile de tenter l’assaut sur le maillot de leader.

Mrquez est deuxième à 18 secondes derrière Kaczmarek; Castrillo est cinquième à 30 ans; Caellas, huitième à 47; et Lazkano, dixième à 1 minute et 19 secondes.

La troisième étape se déroulera ce dimanche sur un parcours de 122 kilomètres entre Teslic et Prnjavor, qui annonce une journée très nerveuse avec des tentatives d’évasion continues.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Jakub Kaczmarek (POL / Mazowsze Serce Polski) – 4:25:44

2. Fabricio Ferrari (URU / Ssois Miogee) à 0:04

3. MARTI MRQUEZ (ESP / Kern Pharma) à 0:06

4. Daniil Pronskiy (KAZ / Vino-Astana) à 0:09

5. ROGER ADRI (ESP / Kern Pharma) à 0:14

6. Marek Rutkiewicz (POL / Mazowsze Serce Polski) à 0:14

7. URKO BERRADE (ESP / Kern Pharma) à 0:14

8. Emanuel Piaskowy (POL / Mazowsze Serce Polski) à 0:14

9. JAIME CASTRILLO (ESP / Kern Pharma) à 0:14

10. Matvey Nikitin (KAZ / Vino-Astana) à 0:14

Classification générale:

1. Jakub Kaczmarek (POL / Mazowsze Serce Polski) – 7:26:19

2. MARTI MRQUEZ (ESP / Kern Pharma) à 0:18

3. Daniil Pronskiy (KAZ / WINE – ASTANA MOTORS 0:25

4. Emanuel Piaskowy (POL / Mazowsze Serce Polski) à 0h30

5. JAIME CASTRILLO (ESP / Kern Pharma) à 0h30

6. Marek Rutkiewicz (POL / Mazowsze Serce Polski) à 0h30

7. Marek Canecky (SVK / Dukla Bansk Bystrica) à 0h43

8. XAVIER CAELLAS (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 0:47

9. Corey Davis (USA / Maloja Pushbikers) à 1:19

10. OIER LAZKANO (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 1:19

