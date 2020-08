Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Compétition sur route · 29/08/2020

Ce sont les classements de La Course by Le Tour de France 2020, une épreuve féminine d’une journée du calendrier féminin UCI WorldTour (UCI Womens World Tour) qui se déroule ce samedi sur une piste de 96 kilomètres partant et se terminant dans la ville de Nice.

La victoire a été remportée dans un sprint à cinq par la cycliste britannique Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo) devant les Néerlandaises Marianne Vos (CCC) et Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg), deuxième et troisième complétant le pdium de course.

Classifications

Classification du test:

1. Elizabeth Deignan (GBR / Trek-Segafredo) – 2:22:51

2. Marianne Vos (NED / CCC) – mt

3. Demi Vollering (NED / Parkhotel Valkenburg) – mt

4. Katarzyna Niewiadoma (POL / Canyon-Sram) – mt

5. Annemiek van Vleuten (NED / Mitchelton-Scott) – mt

6. Elisa Longo Borghini (ITA / Trek-Segafredo) à 0:07

7. Emilia Fahlin (SWE / FDJ) -Nouvelle Aquitaine) à 1h50

8. Elisa Balsamo (ITA / Valcar) à 1:50

9. Soraya Paladin (ITA / CCC-Liv) à 1:50

10. Liane Lippert (GER / Sunweb) à 1:50

11. Lotte Kopecky (BEL / Lotto-Soudal) à 1:50

12. Mikayla Harvey (NZL / Paule Ka) à 1:50

13. Eugenia Bujak (SLO / Al-BTC Ljubljana) à 1:50

14. Katia Ragusa (ITA / Astana) à 1:50

15. Hannah Barnes (GBR / Canyon-Sram) à 1:50

16. Aude Biannic (FRA / MOVISTAR) à 1:50

17. Pauliena Rooijakkers (NED / CCC-Liv) à 1:50

18. Lauren Stephens (USA / Tibco-Silicon Valley Bank) à 1:50

19. Hanna Nilsson (SWE / Parkhotel Valkenburg) à 1:50

20. ANE SANTESTEBAN (ESP / Ceratizit-WNT) à 1:50

21. Sandra Levenez (FRA / Arka) à 1:50

22. Omer Shapira (ISR / Canyon-Sram) à 1:50

23. Leah Kirchmann (CAN / Sunweb) à 1:50

24. Marta Cavalli (ITA / Valcar) à 1:50

25. Chantal van den Broek-Blaak (NED / Boels-Dolmans) à 1:50

26. vita Muzic (FRA / FDJ) -Nouvelle Aquitaine) à 1:50

27. Erica Magnaldi (ITA / Ceratizit-WNT) à 1:50

28. Ilaria Sanguineti (ITA / Valcar) à 1:50

29. Lizabeth Banks (GBR / Paule Ka) à 1:55

30. Alena Amialiusik (BLR / Canyon-Sram) à 1:58

