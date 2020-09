Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Compétition sur route · 15/09/2020

Un pneu sûr et fiable est essentiel pour participer à l’exigeant Tour de France. Et cela vaut non seulement pour les coureurs, mais aussi pour leurs équipes (médecins, managers), qui comptent sur les pneus Continental pour soutenir leurs équipes lors du tour de gala classique.

Profitant du contentieux du Tour de France, nous avons interviewé Andreas Schlenke, développeur du PremiumContact 6TM, le pneu utilisé par tous les véhicules de la ronde de gala.

Question: Monsieur Schlenke, tous les véhicules officiels du Tour de France utilisent le pneu PremiumContact 6TM de Continental. En tant que développeur de ce pneu, ce doit être une sensation particulière

Répondre: Oui, cela me rend très fier. C’est une reconnaissance très spéciale pour nos pneus d’avoir un rôle aussi important dans un événement sportif aussi important que le Tour de France. Bien sûr, l’accent est mis sur les cyclistes, mais il est également essentiel que les équipes d’assistance puissent faire confiance à 100% à leurs véhicules, et donc aux pneus dont ils sont équipés.

Q: De nos jours, votre produit parcourt les routes de France devant un public mondial. En tant que développeur de pneus, ne vous inquiétez-vous pas d’une crevaison en direct à la télévision?

UNE: Non, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Après tout, je sais que le PremiumContact6 est très solide et fiable. C’est l’une des raisons pour lesquelles les organisateurs de la course ont décidé d’opter pour le PremiumContact 6TM.

Le Tour de France est un défi très spécial. En 2019, les coureurs et toutes leurs équipes ont dû faire face à des conditions défavorables, telles que des vents, de la chaleur, des tempêtes de grêle, des routes verglacées et même de la boue.

Q: Comment un seul pneu peut-il supporter des conditions aussi extrêmes?

UNE: Nous utilisons des procédures de test très sophistiquées pour nous assurer que nos produits sont à la hauteur. Le mélange de caoutchouc et la construction du pneu doivent pouvoir résister à des températures élevées et basses et gérer les routes quelles que soient leurs conditions.

Q: Avez-vous pris en compte les conditions du Tour de France lors du développement du pneu? Après tout, PremiumContact 6TM est en fait un pneu de tous les jours que d’innombrables conducteurs du monde entier ont installé sur leurs voitures.

UNE: Non, le pneu n’a pas été développé spécifiquement pour le Tour. C’est pourtant exactement ce qui permet au PremiumContact 6TM de relever tous les défis posés par le Tour de France. C’est un excellent allié dans des conditions extrêmes. Pendant la phase de développement, il a prouvé qu’il pouvait même gérer des situations nettement plus exigeantes.

Q: Il n’y a donc pas d’édition “Tour de France” du pneu avec un composé spécial pour les cols pyrénéens?

Non. La seule différence avec le pneu standard est le lettrage Continental jaune sur le côté. Pour le reste, le pneu Tour est identique au modèle que n’importe qui peut monter dans son atelier de confiance.

Ce pneu peut-il survivre à un été standard?

Bien sûr. Le PremiumContact 6TM est un pneu qui fonctionne dans toute l’Europe. Cela signifie qu’il est parfait pour conduire dans les Pyrénées et les Alpes, dans le nord de la Scandinavie et pendant l’été espagnol chaud.

Ce pneu est de haute technologie, avec des capteurs intégrés, des systèmes de contrôle de la pression des pneus. Quelle est l’importance de ces fonctions pour la sécurité du Tour?

Le pneu sait des choses que le conducteur ne sait pas et est le seul point de contact du véhicule avec la route. Les conditions routières et l’état du pneu lui-même, par exemple, la pression d’air et la température à l’intérieur. Par conséquent, ils jouent un rôle très important dans le Tour de France en aidant tous les véhicules à atteindre la ligne d’arrivée en toute sécurité et en douceur.

Êtes-vous fan du Tour?

UNE: Oui absolument. Le cyclisme m’a toujours fasciné. Je suis allé plusieurs fois sur le Tour de France en tant que spectateur et l’ambiance des fans est vraiment unique. J’étais donc très heureux lorsque Continental a accepté d’être le sponsor principal de la tournée.

Q: Participez-vous également à des courses cyclistes?

UNE: Ma passion pour le cyclisme n’est pas allée aussi loin. Cependant, je fais beaucoup de vélo pendant mon temps libre et je fais du vélo pour aller au travail tous les matins.

