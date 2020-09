Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · · 04/09/2020

La marque espagnole GEO Nutricin Profesional est née en février 2018 par Juan de la Torre, un Bachelor of Science en Activité Physique et Sports, spécialisé dans la haute performance pour les sports d’endurance. Trois aspects ont retenu notre attention: ce n’était pas une marque créée pour la commercialiser, l’utilisation d’ingrédients naturels pour la fabrication de 100% de ses produits et surtout, ce qui nous a le plus impactés c’est sa croissance rapide uniquement. avec le bouche à oreille de vos clients.

Nous voulions en savoir un peu plus sur cette marque et quoi de mieux que de la main de son PDG, Juan de la Torre.

Question: Le marché regorge de marques de nutrition sportive, comment vous êtes-vous aventuré dans un marché qui peut être un peu saturé et au-dessus de nombreuses marques existantes soutenues par des produits pharmaceutiques géants?

Répondre: L’idée n’était pas de vendre à grande échelle, je voulais juste vendre à mon groupe de formation. Pour performer il y a plusieurs aspects qui sont fondamentaux, principalement avoir des qualités, s’entraîner, se reposer et bien manger, c’est ainsi qu’ils récupéreront tout ce qu’ils ont dépensé à l’entraînement ou en compétition.

Au cours des 20 dernières années, de nombreux progrès ont été réalisés sur les questions de supplémentation, conduisant à l’apparition de nombreuses marques. Mais ils ne me correspondaient pas tout à fait, j’ai la maladie de Crohn et presque tout me sentait mal. Ma maladie est étroitement liée au traitement des produits, plus c’est naturel, moins il y a de conservateurs, plus je me sens mieux. De plus, beaucoup de formulations ne me convenaient pas tout à fait, on joue beaucoup avec le manque de connaissances des athlètes concernant la composition qu’un produit devrait avoir. Alors je me suis appliqué un dicton, “si vous voulez bien le faire, faites-le vous-même”, ce qui ne veut pas dire que le nôtre est le meilleur, que les médecins, les nutritionnistes le jugent, mais si nous essayons de donner à l’athlète les meilleures matières premières avec de meilleures formulations.

Q: Ce qui a le plus retenu notre attention, c’est la croissance que vous avez presque sans publicité et en plus sans être une marque orientée vers le commerce de détail. Quel a été le secret de cette croissance?

UNE: Comment n’avons-nous presque pas de publicité? Nous avons le meilleur que vous puissiez avoir, nos clients et leur bouche à oreille, je vous en suis éternellement reconnaissant. Dès le premier mois j’ai été surpris par ce qui a été vendu et après avoir analysé 2018, où nous n’avons même pas atteint les 20000 facturés, nous avons décidé de faire le saut vers la vente en ligne mais sans faire beaucoup plus de publicité que le RRSS et celui fait par nos clients. Cela nous a conduit à clôturer l’année 2019 avec près de 60000 CA, ce qui nous a motivés à faire un autre bond en 2020. Nous voulions continuer avec la même ligne marketing, c’est-à-dire très peu et des coûts directs vers l’embauche de références en nutrition sportive comme le Dr Daniel Gimnez, pouvoir avoir un ingénieur chimiste comme Miguel ngel qui se spécialise dans les ingrédients naturels et avoir une pharmacienne comme Alicia qui fait des merveilles en laboratoire. Avec nos clients, ils sont les architectes de tout. Nous avons également investi dans la rénovation de notre machine d’emballage pour barres, dont nous avions initialement acheté une trop petite taille pour les productions que nous réalisons actuellement.

Malgré le Covid qui a ralenti nos ventes depuis quelques mois, tout indique que nous allons facturer environ 150 000. Mais ce que j’apprécie le plus dans ce 2020, ce n’est pas que nous facturions plus ou moins, mais que nous devenions une référence au sein d’un marché avec tant de références. Rare est le jour où ils ne nous appellent pas pour nous remercier d’avoir sorti un produit qui ne leur cause pas de problèmes d’estomac et ces appels sont le meilleur moyen de nous payer, car c’est dans ce but que la marque a été créée.

Q: Mais à part le bouche à oreille, il doit y avoir un autre secret, qu’est-ce qui fait que les gens parlent de vous comme ça?

UNE: Eh bien, il n’y a pas beaucoup de secrets, soyez honnête avec nos clients. Je suis coach depuis 20 ans et si quelque chose m’a marqué, c’est l’honnêteté. Parfois, vous voyez des gens qui trichent et prennent des clients, mais ce sont des clients que vous perdez à court terme, à long terme, l’honnêteté fait croire en vous.

Lorsque j’ai retiré GEO, l’honnêteté devait rester l’un des piliers de la marque. Nous vendons des compléments sportifs, si vous ne travaillez pas avec la qualité tôt ou tard, le corps de l’athlète est affecté, nous nous concentrons donc sur le travail avec les meilleures matières premières du marché et avec des formulations embrassées dans les dernières études scientifiques. Comme je l’ai déjà commenté, nous travaillons avec Daniel Gimnez, docteur en santé publique et l’un des meilleurs nutritionnistes d’Espagne. En plus de former des centaines d’étudiants à l’Université d’Alicante et dans différents cours qu’il enseigne tout au long de l’année, c’est un luxe de l’avoir à mes côtés. Sur notre site web www.geonutricion.es, lorsqu’un client accède à un produit, il peut cliquer sur la fiche technique pour télécharger un PDF et sur la deuxième page il pourra voir les études sur lesquelles nous nous basons. Tout a un pourquoi.

De nombreuses marques vous disent qu’elles travaillent avec les meilleurs, certaines le feront mais d’autres pas beaucoup moins. Il est difficile pour le client d’évaluer la qualité d’une matière première car pour cela il devra l’analyser en laboratoire, ce que personne ne fait. Mais un moyen simple est de voir comment se sent l’estomac, s’il donne des problèmes d’estomac, des gaz, … cela signifie qu’il n’est pas de qualité. Un gel par exemple n’a pas à affecter l’estomac. Si vous avez la bonne formulation et les bonnes matières premières, peu importe combien vous en prenez, vous ne devriez pas avoir de problèmes. C’est l’un des produits les plus demandés sur le marché, qui pose le plus de problèmes et que nous n’avons toujours pas. Mais après deux ans de développement du produit et après l’avoir testé d’ici 2021, nous l’aurons. Je suis sûr que nous allons à nouveau surprendre le marché, je ne pense pas que je sois confus en disant que ce sera notre produit vedette et à partir de là, si nous lancerons la stratégie marketing que nous avons planifiée en tant qu’entreprise.

Q: Ce que nous constatons, c’est que vous n’avez pas une très large gamme de produits

UNE: Oui, nous avons une petite gamme mais à l’avenir elle ne sera pas beaucoup plus grande. Nous voulons seulement nous concentrer sur la production de produits 100% efficaces, nous ne voulons pas de produits inutiles qui ne sont supprimés que pour facturer plus. L’idée de chaque athlète doit être d’avoir une alimentation saine comme base de la nutrition et de la récupération, la supplémentation uniquement pour arriver là où vous ne pouvez pas avec de la nourriture. Je vois des marques qui, par exemple, ont des protéines à prendre la nuit, je ne pense pas qu’il soit préférable de mettre un filet de saumon ou d’autres aliments avec des protéines qui fournissent beaucoup plus de nutriments que les protéines en poudre. Je pourrais donc vous donner de nombreux exemples de produits dont le marketing essaie de nous faire comprendre qu’ils sont fondamentaux alors qu’en réalité cela n’a pas de sens.

À court terme, comme je l’ai déjà dit, nous allons incorporer les gels. Je sais que cela fera une différence avec nos concurrents, pour le goût et la fonctionnalité. À moyen terme, nous incorporerons d’autres saveurs aux produits que nous avons déjà, et à long terme, nous produirons de la bêta-alanine, c’est un acide aminé très efficace mais dont les gens ne savent toujours pas grand-chose.

Q: On voit que vous êtes assez différent du reste des marques, y a-t-il des aspects plus différenciants?

UNE: Nous sommes nos propres fabricants, la plupart des marques achètent dans les pharmacies et commercialisent sous leur marque. On a commencé comme ça à son époque, mais j’ai vu que de petits détails nous échappaient que si on veut faire une différence, il faut les contrôler. Un an après la naissance de GEO et quand nous avons vu que les gens étaient satisfaits de la marque, nous avons décidé de faire un saut et de pouvoir fabriquer directement. Nous fabriquons actuellement 100% des produits, la seule chose que nous allons faire en dehors de l’emballage des gels, nous investirons plus tard dans notre propre machine d’emballage.

Cela a son côté positif mais le négatif, c’est beaucoup plus de risques et beaucoup plus de frais, mais je pense que cela en vaut la peine.

Q: Jusqu’à présent, vous ne vendez qu’en ligne, prévoyez-vous de vendre dans des magasins physiques?

UNE: En raison du modèle commercial que nous avons, nous ne pouvons vendre que via notre boutique en ligne. Lorsque nous travaillons avec des matières premières très chères, notre prix de fabrication est élevé, si nous vendons directement, nous pouvons avoir une marge qui nous permet de vendre à un prix RRP adapté à tous les publics. Si nous vendons dans d’autres types de magasins, l’intermédiaire, bien sûr, a besoin de sa marge bénéficiaire, dans les marques de nutrition, elle se situe généralement entre 40 et 60%, ce qui rendrait notre produit très cher et ne pourrait pas être vendu à tous. Publique.

Nous voulons que toute personne ayant un pouvoir d’achat moyen puisse avoir un complément sportif de haute qualité, et non une marque exclusive de riches.

Q: Enfin, nous aimerions savoir pourquoi GEO et pas un autre nom

UNE: Ma passion et ma vie est le cyclisme, j’y ai été toute ma vie. J’ai grandi entouré de vélos, je cours depuis 30 ans et je travaille comme coach depuis 20 ans. Il ne savait pas comment le nommer, mais il était clair qu’il voulait que ce soit lié au cyclisme. C’est une marque créée par des cyclistes pour des cyclistes et je pensais que le meilleur serait GEO en l’honneur de Go Lefvre, la personne qui a eu l’idée de créer le Tour de France. De plus, j’essaye de donner à nos produits des noms liés au cyclisme, nos sels s’appellent Aubisque, notre récupérateur de Roubaix …

Je ne veux pas terminer l’entretien sans inviter quiconque est curieux à acheter dans notre boutique en ligne www.geonutricion.es à partir d’aujourd’hui et tout au long du mois de septembre, vous bénéficierez d’une réduction de 15% sur l’ensemble du web en utilisant le coupon de réduction GEO15, De plus, 100% de nos commandes quelle que soit la dépense que vous effectuez sont livrées avec la LIVRAISON GRATUITE! Et si quelqu’un n’est pas satisfait du produit, nous promettons de retourner 100% du montant ou de l’échanger contre un autre produit.

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram.

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.