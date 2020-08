Tour de France 2020 :

Le Paseo de los Ingleses a une saveur particulière. C’est sans aucun doute l’enclave niçoise la plus internationale qui soit. Des centaines d’athlètes populaires y courent à pied ou à vélo, hier matin, sans aller plus loin. D’un côté, la ville et de l’autre la plage, faite de pierres, mais avec une eau bleu turquoise romantique. C’est un sport protégé. Il n’y a pas d’autre remède. Il est impossible pour un véhicule autre qu’un vélo ou un vélo de circuler sur le trottoir. C’est le témoignage du 14 juillet 2016 lorsqu’un terroriste islamique a tué 86 personnes alors qu’il assistait au feu d’artifice de la fête nationale française.

Ça ne pouvait pas venir d’un autre endroit. Le Tour de France 2020 se termine ce samedi, à sa naissance sportive, sur le Paseo de los Ingleses, ainsi que dimanche, dans le double rendez-vous cycliste autour de Nice. Jeudi, les étapes de la ligne d’arrivée étaient déjà mises en place. Et jeudi, les coureurs du Tour ont également franchi la ligne d’arrivée en s’entraînant avec leurs vélos traditionnels et non avec les spéciales contre la montre, comme cela a été si souvent coutume, car cette année il n’y a pas

prologue ou étape contre le contre-la-montre par équipe, comme l’an dernier à Bruxelles, lors de cette magnifique course en juillet.

Maintenant, si vous vous appelez Dumoulin, Roglic, Bernal, Carapaz, Quintana, Pinot, Landa ou Valverde (l’étape de dimanche se passe très bien) Vous savez que ce qu’il vous faut affiner, ce sont vos jambes pour la montagne et arrêter d’avoir des histoires avec le contre-la-montre, car cette année, sur un Tour qui ne traverse pas les frontières, il n’y en a qu’un, un jour de Paris, et au-dessus, elle se termine par une montagne, la Planche des Belles Filles.

Pour cette raison, ce jeudi, de nombreux coureurs se sont déjà approchés des montagnes qui entourent Nice car dimanche, l’étape monte déjà au-dessus de 1500 mètres et parce que le quatrième jour on arrive à Orcières-Merlette, où Ocaña a pris les couleurs de Merckx, en 1971, dans une édition qu’il aurait gagnée s’il n’était pas tombé à Menté.

Une plaque rappelle l’accident du coureur de Cuenca, en 2020 où Menté sera le protagoniste de la scène principale de certaines Pyrénées malheureusement décaféinées. Ce n’est pas la même chose de finir sur un pic que de le faire après une descente. La descente est une douleur. Jacques Anquetil l’a déjà dit. Pour gagner le Tour, il faut monter fort et descendre sagement, bien qu’il y ait toujours un fou qui joue sa moustache, comme le Nibali absent, qui pour quelque chose qu’ils appellent le requin du détroit.

Les Pyrénées, sans aucun doute, ont été pénalisées dans un Tour montagneux comme peu d’autres et qu’un vainqueur ne peut être trouvé qu’en la personne d’un cavalier d’alpinisme, même maladroit avec le vélo à cornes, l’arme cycliste des contre-la-montre. L’étape 13 sera vécue intensément, celle qui traverse le Massif central, 191 kilomètres pour ce qu’ils appellent, dans cet étrange monde d’expressions cyclistes, comme une journée terrible, qui pourrait se traduire par une route fatigante, presque aberrante, sans ligne droite, avec beaucoup de courbes et avec plus de 4000 mètres de dénivelé accumulé. Une bestialité, sans aucun doute.

Les meilleures ascensions

Si les Pyrénées sont faibles, les montagnes du Jura ne le font pas, avec son monument appelé Grand Colombier, qui sera escaladée par trois des quatre pistes possibles. Et, bien sûr, il y aura pléthore de majestueuses Alpes, malgré des sommets d’escalade sans histoire cycliste, si la Madeleine est exceptée, rendez-vous du jour 17, l’étape reine, celle qui se termine au col de la Loze, au-dessus de la célèbre station de ski de Méribel, avec huit derniers kilomètres de ceux qui enlèvent le hoquet et même une gueule de bois due à des sections qui atteignent jusqu’à 24% de dénivelé et qui obligeront les coureurs, quelle que soit leur force, à se tortiller sur le vélo.

Mais c’est que l’adieu alpin, le lendemain, se présente comme un piège considérable, en particulier sur le plateau des Glières, à 1 800 mètres non goudronné, et en mémoire des héros aragonais, exilés républicains morts pour la liberté en combattant l’armée nazie et en promouvant la résistance. Sa mémoire vit sur cette montagne. Et sur une tournée 100% française qui excite les idoles locales comme Pinot. Il n’y a peut-être même pas d’étape fatigante, même s’il y a plusieurs sprints, car on dit qu’en septembre il y a généralement plus de vent qu’en juillet, ce qui peut animer des étapes comme celle qui relie les îles d’Oléron et de Ré, avec des huîtres sous le Mar, le jour le plus plat du Tour 2020.

