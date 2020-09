Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/07/2020

Le cycliste allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), avec un retour impressionnant près des haies, a pris les derniers mètres avec la victoire dans la première étape de la 55e édition du Tirreno-Adritico, sur un circuit avec départ et arrivée à Lido de Camaiore, sur 133 kilomètres, remportant le triomphe du Colombien Fernando Gaviria (Emirats des EAU), qui tout indiquait qu’il allait être le vainqueur.

Ackermann, qui a investi un temps de 2 heures, 57 minutes et 55 secondes, a commencé apparemment tard, mais à seulement cent mètres, et à l’intérieur, jouant le gars près des clôtures, il grimpait des positions jusqu’à ce qu’il ne batte que d’un quart de roue. à un Gaviria qui était aux derniers mètres en tête et presque certain que ce serait lui qui relèverait les rates de la victoire.

L’Allemand continue d’ajouter du positif dans ce 2020 atypique, où il s’est imposé dans l’Almercon Classic, ainsi que deux victoires d’étape dans le Tour de Sibiu et une dans le Tour des Emirats Arabes Unis.

La première section de la soi-disant “ Course des deux mers ”, puisqu’elle relie la Tyrrhénienne à l’Adriatique, a confirmé les prévisions d’être favorables aux sprinteurs, car sur un circuit de Lido di Camaiore (Toscane), la plus grande difficulté orographique était le passage en trois fois à travers le Pitoro (km 17, 44, 71), une petite hauteur de 3,9 km, et une moyenne de 5,2 pour cent.

La pause du jour a été marquée par l’Allemand Paul Martens (Tean Jumbo-Visma) et le Suisse Simon Pellaud (Adroni Giocattoli Sidermec), qui ont réussi à compter deux minutes d’avance sur 60 km de la ligne d’arrivée. L’évasion, comme on pouvait s’y attendre, s’est terminée à vingt kilomètres de la ligne d’arrivée, tout étant décidé dans le sprint, où Gaviria a été surpris au dernier moment par Ackermann, qui porte également le maillot de leader, avec 4 secondes d’avance. sur le colombien, à cause des bonus.

Ce mardi se déroulera la deuxième étape, au départ de Camaiore et arrivée à Follonica, de 201 km., Également donnée pour l’arrivée en grands groupes.

Classifications [Clasificaciones completas]

Classement de l’étape:

1. Pascal Ackermann (GER / Bora-Hansgrohe) à 2:57:55

2. Fernando Gaviria (COL / Émirats arabes unis) – mt

3. Magnus Cort Nielsen (DEN / Education First) – mt

4. Szymon Sajnok (POL / CCC) – mt

5. Davide Cimolai (ITA / Israel Start-Up Nation) – mt

6. Andrea Vendrame (ITA / AG2R-La Mondiale) – mt

7. Rickaert Jonas (BEL / Alpecin-Fenix) – mt

8. Romain Seigle (FRA / Groupama-FDJ) – mt

9. Piet Allegaert (BEL / Cofidis) – mt

10. Pascal Eenkhoorn (NED / Jumbo-Visma) – mt

Étape suivante, 2: Camaiore – Follonica / 201 Km.

