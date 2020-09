Tour de France 2020 :

Le cycliste allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) a remporté la deuxième étape de la 55e édition du Tirreno-Adritico, une journée de 201 kilomètres organisée ce mardi, au départ et à l’arrivée dans la ville italienne de Camaiore.

Avec un temps de 5 heures, 1 minutes et 53 secondes, Ackermann s’est imposé au sprint à l’arrivée à Camaiore devant le Colombien Fernando Gaviria (Emirats EAU) et aussi l’Allemand Rick Zabel (Israel Start-Up Nation), deuxième et troisième respectivement.

Ackermann, qui a enfilé le maillot bleu après avoir remporté la première étape, a réitéré son triomphe dans la Race of the Two Seas et a ainsi renforcé son statut de leader.

Le Tirreno-Adritico se poursuivra ce mercredi avec la dispute de sa troisième étape, de 217 kilomètres, partant de Follonica et se terminant à Saturnia.

Classement de l’étape:

1. Pascal Ackermann (GER / Bora-Hansgrohe) – 5:01:53

2. Fernando Gaviria (COL / Émirats arabes unis) – mt

3. Rick Zabel (GER / Israel Start-Up Nation) – mt

4. Davide Ballerini (ITA / Deceuninck-Quick Step) – mt

5. Tim Merlier (BEL / Alpecin-Fenix) – mt

6. Davide Cimolai (ITA / Israel Start-Up Nation) – mt

7. Lorrenzo Manzin (FRA / Total-Direct Energie) – mt

8. Luca Pacioni (ITA / Androni Giocattoli) – mt

9. Florian Vermeersch (BEL / Lotto-Soudal) – mt

10. Mike Teunissen (NED / Jumbo-Visma) – mt

Classification générale:

1. Pascal Ackermann (GER / Bora-Hansgrohe) – 7:59:28

2. Fernando Gaviria (COL / Émirats arabes unis) à 0 h 08

3. Magnus Cort Nielsen (DEN / Education First) à 0:16

4. Rick Zabel (GER / Israel Start-Up Nation) à 0:16

5. Nicola Bagioli (ITA / Androni Giocattoli) à 0 h 17

6. Paul Martens (GER / Jumbo-Visma) à 0:17

7. Simon Pellaud (SUI / Androni Giocattoli) à 0:18

8. Michael Matthews (AUS / Sunweb) à 0:19

9. Davide Cimolai (ITA / Israel Start-Up Nation) à 0:20

10. Lorrenzo Manzin (FRA / Total-Direct Energie) à 0:20

Étape suivante, 3: Follonica – Saturnia / 217 km.

