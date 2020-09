Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 16/09/2020

L’Espagnol Pello Bilbao (Bahreïn-McLaren) a regretté que le déploiement organisé par l’équipe pour Mikel Landa n’ait pas eu les résultats escomptés au but du Col de Loze, où le pilote d’Alavs a perdu du temps avec ses rivaux au classement général.

“Nous savions que nous avions une chance, avec les six derniers kilomètres si difficiles et aussi l’altitude, et à ce moment-là, l’équipe n’était pas importante, alors nous avons essayé de faire la course aussi vite que possible.”

Selon le cycliste de Biscaye, l’équipe Bahreïn-McLaren a utilisé «toute la puissance et a fait le maximum d’efforts, et le résultat n’était pas ce à quoi on s’attendait, mais on ne peut pas demander plus à l’équipe. surprise. Ça va être difficile mais nous avons encore une chance. “

“Mikel Landa se sentait bien. Il finit généralement bien la troisième semaine, donc nous voulons quand même l’essayer depuis le début. Nous avons tout prévu dans le bus et ça s’est plutôt bien passé. L’équipement était en bon état, chacun de nous a travaillé. à l’époque, c’était nécessaire, et nous avons essayé de contrôler et de créer un rythme difficile. Nous avons donc vu que le Tour est le Tour et nous avons aussi beaucoup de rivaux forts. “

Enric Mas: “Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des personnes”

L’Espagnol également Enric Mas (Movistar) s’est contenté de sa sixième place dans l’étape reine du Tour de France, tout en s’assurant que la victoire du Colombien Miguel ngel Lpez (Astana) montre que le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) “ne sont pas imbattables”.

“Je suis content, c’est vrai que j’aurais aimé aller un peu plus loin. En l’absence de 3 kilomètres j’allais très bien, je suppose que j’ai un peu souffert de l’altitude, mais je ne peux nier que je suis heureux et satisfait”, a assuré le cycliste Movistar .

Mas est désormais huitième au général, à 4 minutes et 18 secondes du leader, mais il a souligné l’amélioration constatée dans les dernières étapes.

“Nous allons pas à pas. Nous avons déjà dit que l’équipe était un peu en retard dans la préparation, mais maintenant je suis huitième au général. Nous sommes dans la troisième semaine, ce qui est très difficile, tout est possible”, at-il déclaré.

Mais il a évoqué la tactique du Bahreïn-McLaren, qui n’a pas servi son chef, Mikel Landa.

“Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des gens et Landa a peut-être passé un mauvais moment. C’est le cyclisme et celui qui ne prend pas de risque ne gagne pas. Mikel a risqué, ce n’est pas que ça ne s’est pas bien passé, c’est que les autres étaient plus forts”, a-t-il dit.

