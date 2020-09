Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 13/09/2020

Le cycliste slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), un solide maillot jaune du Tour de France, a reconnu qu’il cherchait la victoire ce dimanche dans la quinzième étape, mais que son compatriote Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) était “un peu plus fort”.

“Tadej est très fort, mes coéquipiers ont fait du bon travail aujourd’hui, mais Tadej a été un peu plus fort dans le sprint. Mais ça a été une bonne journée pour moi”, a déclaré le leader, qui compte désormais 40 secondes avec Pogacar et 1 minute et 34 secondes avec l’urne colombienne Rigoberto (Education First).

Roglic a apprécié le travail de son équipe, le Jumbo-Visma, qui a imposé un rythme soutenu dans la course, ce qui a empêché des attaques de se dérouler au sein du groupe de favoris.

“Je n’ai même pas besoin de leur dire d’accélérer, ils vont toujours vite, c’est leur façon de courir, ils ont été un roller. Dans mon équipe, tout le monde fait parfaitement son travail, je suis très content”, at-il déclaré.

Classement général après l’étape 15 (Top-10):

1. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) – 65:37:07

2. Tadej Pogacar (SLO / UAE Emirates) à 0h40

3. Rigoberto Urn (COL / Education First) à 1:34

4. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) à 1h45

5. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 2:03

6. Richie Porte (AUS / Trek-Segafredo) à 2 h 13

7. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 2 h 16

8. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 3 h 15

9. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) à 5:08

10. Tom Dumoulin (NED / Jumbo-Visma) à 5 h 12

