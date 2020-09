Tour de France 2020 :

La Poma Bikepark de Premi de Dalt, dans la province de Barcelone, s’apprête à célébrer la treizième édition du Happy Ride Weekend les 8 et 9 octobre.

Dans un cadre de souci et de souci du bien-être de tous, le Happy Ride Weekend se déroulera à huis clos et sans public afin de garantir la sécurité des supporters, des coureurs et des travailleurs. Les organisateurs ont travaillé sur un vaste plan de production de contenu audiovisuel qui permettra aux passionnés et curieux de Dirt Jump de profiter de ce qui se passe à travers les réseaux de La Poma Bikepark et de suivre leurs coureurs préférés pour ne pas manquer la meilleure action. .

Le jeudi et vendredi aura lieu le Happy Ride Weekend et le samedi le bikepark sera ouvert au public afin que chacun, qui ose, puisse profiter des sauts en parfait état.

Le Happy Ride Weekend est sans aucun doute l’un des événements préférés des meilleurs cavaliers du monde, qui se rassemblent chaque année à La Poma Bikepark à Premi de Dalt pour s’entraîner et participer à l’événement. Malgré les restrictions imposées par la situation actuelle, l’épreuve continuera de compter sur la présence de certains cavaliers internationaux comme le roi des whips français Louis Reboul ou le vainqueur de HRW 2018 Elie Robert, qui ont tout fait pour ne pas rater cet événement. rendez-vous.

Profitant de la célébration du 15e anniversaire du Bikepark La Poma de Premi de Dalt, ce Happy Ride Weekend sera un hommage à la trajectoire et au développement de l’installation, à tous ceux qui sont impliqués dans son histoire et particulièrement aux home riders, qui ont débuté à La Poma et ont atteint le sommet, comme Andreu Lacondeguy, Bienvenido Aguado ou Adolf Silva. Ces trois coureurs ont participé à la plus prestigieuse compétition de VTT freeride au monde, Red Bull Rampage. Également des héros locaux et nationaux tels que l’Ibizan Alejandro Bonafe, le Galicien Miguel Guerrero `Carolo, le Catalan Marcel Durbau en VTT et le Madrid Sergio Layos et le Basque, récemment nominé pour le cavalier de l’année en Coupe NORA, Teresa Fernndez-Miranda en BMX.

25 coureurs se retrouveront à La Poma Bikepark à Premi de Dalt avec 14 projecteurs qui éclaireront les fameuses lignes de saut et le nouveau Big Jump, où des tricks indescriptibles seront vus pendant le Pannini for Tricks. Le meilleur coureur de la semaine remportera également le titre du Happy Ride Weekend 2020 – Gran Premi Diputaci de Barcelona.

Malgré les adversités actuelles, l’équipe La Poma Bikepark de Premi de Dalt a voulu miser sur une nouvelle édition du Happy Ride Weekend puisqu’il s’agit d’un événement pilier pour l’installation qui permet d’obtenir les ressources nécessaires pour adapter le bikepark et le rendre parfait pour le reste de l’année afin que tous les utilisateurs et cavaliers locaux puissent profiter d’une installation de première classe, tout cela grâce au soutien inestimable de la mairie de Dalt Premi.

