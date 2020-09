Tour de France 2020 : RFECVTT19 / 09/2020

Jofre Cullell et Francesc Barber ont été les principaux protagonistes de la première journée du Championnat d’Espagne XCO à Valladolid, dont on se souviendra pour les conditions météorologiques défavorables qui ont accompagné la compétition tout au long de la journée. Dès l’aube, une pluie intense, accompagnée de fortes rafales de vent et d’une température fraîche, s’est installée sur le Cerro de las Conteiendas pour durcir et compliquer considérablement le transit à travers le circuit de ces ressortissants.

Le terrain argileux qui soutient le Cerro de las Conteiendas de Valladolid, avec la présence de pluie, est devenu un bourbier typique d’une épreuve de cyclocross qui a complètement changé la physionomie du circuit. Bien sûr, ni cette circonstance ni aucune autre n’a pu arrêter Jofre Cullell aujourd’hui, qui a soif de compétition en cette saison marquée par la pandémie a commencé comme une expiration dès le moment du départ et n’a pas lâché jusqu’à ce qu’il soit passé pour la dernière fois. sous l’arche de but. Avec plus de 4 minutes d’avance, il a remporté son troisième titre de champion d’Espagne des moins de 23 ans, sur trois possibles, pour montrer qu’il est à un très haut niveau, typique de ces cyclistes qui se battent sur les circuits de la Coupe du monde. dans la catégorie lite.

La bataille pour la deuxième position a été très émouvante, car Ivn Feijoo s’est distancé dans la première moitié de la course, essayant de suivre la piste de Cullell, mais exécutant une course très intelligente, du moins au plus, David Campos s’est rapproché jusqu’à ce que vous traquiez avant d’entamer le dernier tour. Le Murcien de Primaflor-Mondraker, qui avait précédemment libéré Didac Carvacho et Latorre, a bouclé un beau dernier tour pour apparaître seul en deuxième position sur la ligne d’arrivée et remporter la médaille d’argent devant un très bon Feijoo, qui Après avoir remporté le Championnat d’Espagne CX en janvier, il ajoute un autre excellent résultat à sa saison avec le bronze. La quatrième place a finalement été pour Latorre; tandis que le Top 5 a été complété par Didac Carvacho.

Barber, champion junior d’Espagne à sa première année dans la catégorie

Francesc Barber s’était déjà émerveillé l’an dernier de sa domination dans la catégorie cadet et aujourd’hui, à Valladolid, il a confirmé son excellente progression en remportant le titre junior dès sa première année dans la catégorie. Le cycliste des Baléares de Primaflor-Mondraker s’est imposé en tête dès l’ouverture aux barres avec Alberto Barroso et Adrin Losarcos, qui ont commencé avec une grande intensité, laissant le duo catalan formé par Nil Sola et Roger Ferrer dans un groupe de poursuivants.

Les problèmes mécaniques ont été le croisement de Barroso, qui a initialement pris du retard en raison d’un incident dans l’une de ses queues et a ensuite dû abandonner en raison d’une cassure. Sans le cycliste andalou dans la course, Barber a accéléré le rythme jusqu’à ce qu’il reste seul en tête, tandis que Losarcos a commencé à perdre du terrain mètre par mètre jusqu’à ce qu’il soit rattrapé par Sola et Ferrer.

Les deux Catalans ont fini par surpasser les Navarrais et se sont lancés pour occuper les deux places restantes du podium, tandis que Barber a cimenté son titre de champion d’Espagne grâce à deux derniers virages très solides. Sur la ligne d’arrivée, l’Espagnol a gagné 37 secondes devant Sola, qui a remporté l’argent, et 139 “avec Ferrer, qui a pris le bronze. La quatrième place est revenue à Adrin Losarcos de Navarra, tandis qu’en cinquième position a conclu le galicien Miguel Rodriguez.

Les courses cyclistes de Mster ont ouvert la journée

Le Championnat d’Espagne XCO Valladolid 2020 a débuté par la célébration des courses pour les coureurs de la catégorie Mster. Les Mster-50 et 60 ont été les premiers à mettre le numéro et à affronter le parcours boueux de Valladolid, qui a fait de la course un exercice de survie.

Dans les deux courses, à la fois en Master-50 et en Master-60, les deux favoris ont rencontré les prévisions et Armando Vidal, chez les plus de 60 ans, et Scar Velar, dans la compétition depuis plus de 50 ans, ont prévalu.

Vidal, qui répète en tant que champion d’Espagne Master 60A, a eu Mariano Escobar et Roberto Camiruaga comme compagnons sur le podium; tandis que dans Mster 60B le titre est allé à Txema Santisteban, qui a terminé devant F. Antonio Fernndez et Fabin Garca, respectivement deuxième et troisième.

Avec Scar Velar, dans la catégorie Mster 50A, Julin Adrada et Santiago Madrona ont été dans la boîte. En Master 50B, le champion national a été Toms Ortega, qui a surpassé Javier Puente et Xavier Besora, argent et bronze à l’arrivée.

Immédiatement après la fin de la course pour Master 50-60, la compétition pour Master-40 a commencé dans laquelle nous avons assisté à une belle bataille pour la victoire entre Pau Egeda, qui a fait ses débuts dans la catégorie, et Unai Yus. Ils ont tous deux roulé ensemble pendant le premier tiers de la course, jusqu’à ce qu’Egeda lance une pénalité de victoire à laquelle Yus n’a pas pu répondre.

Avec près d’une minute de loyer, Egeda a franchi la ligne d’arrivée, qui s’est habillé en champion d’Espagne Mster 40A. Dans cette même catégorie, Roberto Fernndez et Alberto Sánchez ont remporté respectivement l’argent et le bronze. Unai Yus, deuxième au classement général, a remporté le titre dans la catégorie Mster 40B, où Daniel Lorca et Francesc Carnicer ont terminé deuxième et troisième.

Les Mster-30 ont été chargés de clôturer la séance du matin avec une course dans laquelle Juan Carlos Fernndez, qui savait déjà ce que c’est d’être un champion d’Espagne de sa catégorie sur route, et Vctor Manuel Maestra ont été les grands protagonistes. Ensemble, Fernndez et Maestra se sont imposés en tête dès le premier virage et ont ouvert un écart par rapport à leurs poursuivants qui a assuré leur présence dans la surface. L’inconnu à résoudre était de savoir qui des deux était le plus fort et là, Fernández n’a laissé aucun doute. A deux tours de l’arrivée, “El Puma” a attaqué et Maestra n’a pas pu le suivre alors elle a continué son chemin triomphant jusqu’à la ligne d’arrivée, où elle a prévalu et a été sacrée Championne d’Espagne Mster-30B.

Maestra, quant à lui, a terminé deuxième de la course et également dans la catégorie Mster-30B, où Ignacio Lpez a remporté le bronze. Dans la catégorie Mster-30A, Ivn Romero a remporté la médaille d’or devant Vctor Prez et Manuel ngel Parada, deuxième et troisième dans les buts.