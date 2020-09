Tour de France 2020 :

RFEC · Compétition sur route · 13/09/2020

L’équipe nationale féminine espagnole junior a clôturé aujourd’hui une superbe performance dans le Bizkaikoloreak de la Coupe des Nations UCI, réalisant, avec l’aide d’Ins Cantera, le général, la victoire dans les deux étapes et le classement de la montagne. De plus, toute l’équipe a trouvé le prix pour son excellent travail, remportant également le classement par équipe. Une juste récompense pour l’équipe nationale, qui a commencé aujourd’hui à penser qu’elle doit défendre la direction de l’Avila et prendre la course sous contrôle jusqu’à l’arrivée des ports d’Areitio (catégorie 3) et Dua (catégorie 2).

Jimena De Roa, Cristina Succi et Andrea Prez, qui ont réalisé un excellent travail en dominant le rythme de ce Bizkaikoloreak, ont commandé le peloton pendant les deux tours du circuit de Miota. L’équipe nationale a tenu à distance Ainara Albert et Mara Rossell, protagonistes de l’évasion du jour, et a réussi à entamer la montée vers Areitio avec seulement 20 secondes d’avance.

Déjà sur les pentes de la première grande difficulté de la journée, l’équipe nationale espagnole a commencé à exécuter sa stratégie en jetant Sandra Gutirrez devant, après un bon lancement de De Roa, qui a permis au Cantabrique de gagner un avantage qui vient d’être effacé. quand il a été couronné par un groupe de quatre cyclistes dans lequel se trouvaient le leader Ins Cantera, Idoia Eraso, Marina Garau et Marta Rosillo.

Ins Cantera, déjà sur les rampes de Dua, s’est révélé le plus fort et est parti seul en tête, tandis que derrière Eraso s’est également distancé de ses trois compagnons. L’Avila a maintenu un rythme inaccessible au reste des concurrents jusqu’à la ligne d’arrivée et a réussi à conquérir l’étape avec 1 minute et 25 secondes de revenu sur Eraso et 1 minute et 57 secondes sur Garau, Rosillo et Sandra Gutirrez.

Au classement général, Cantera prend la première place avec 1 minute et 33 secondes d’avance sur Eraso et 2 minutes et 53 secondes sur Garau, qui complète le podium. Sandra Gutirrez, pour sa part, a terminé sixième au général et Andrea Prez, huitième.

“Je suis très satisfait du travail que tous les coureurs ont accompli. Nous avons couru en équipe et le travail de Cristina Succi, Jimena De Roa et Andrea Prez contrôlant la course a été fondamental pour que plus tard Sandra Gutirrez et Ins Cantera puissent faire la différence quand les sections les plus difficiles de ce Bizkaikoloreak sont arrivées », a commenté l’entraîneur national Gema Pascual avec une grande satisfaction en référence à la performance de ses coureurs.