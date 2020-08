Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Compétition sur route · 29/08/2020

Résumé vidéo avec les meilleures images et les temps forts de La Course by Le Tour de France 2020, un événement féminin d’une journée du calendrier féminin UCI WorldTour (UCI Womens World Tour) organisé ce samedi sur une piste de 96 kilomètres avec départ et arrivée dans la ville de Nice.

La victoire a été remportée dans un sprint à cinq par la cycliste britannique Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo) devant les Néerlandaises Marianne Vos (CCC) et Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg), deuxième et troisième complétant le pdium de course.

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.