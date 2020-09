Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Compétition sur route · 07/09/2020

Résumé vidéo avec les meilleures images et les temps forts de la première étape du Tirreno-Adritico 2020, une journée de 133 kilomètres organisée ce lundi avec départ et arrivée dans la ville italienne de Lido di Camaiore.

La victoire d’étape et le maillot du premier leader ont été portés au sprint par le cycliste allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) devant le Colombien Fernando Gaviria (Emirats EAU) et le dans Magnus Cort Nielsen (Education First), deuxième et troisième.

