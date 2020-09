Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Compétition sur route · 15/09/2020

Résumé vidéo avec les meilleures images et les temps forts de la première étape du Skoda-Tour de Luxembourg 2020, une journée de 133,5 kilomètres organisée ce mardi avec départ et arrivée dans la capitale luxembourgeoise.

La victoire d’étape et le premier maillot jaune du leader ont été portés au sprint par le cycliste italien Diego Ulissi (Emirats Arabes Unis) devant le Belge Amaury Capiot (Sport Vlaanderen) et le Roumain Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko One Provence), deuxième et troisième respectivement.

