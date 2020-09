Tour de France 2020 :

08/09/2020

Résumé vidéo avec les meilleures images et les moments les plus marquants de la dixième étape du Tour de France 2020, une journée complètement plate et 168,5 kilomètres disputés ce mardi, partant de l’île d’Olron et se terminant à l’île de R.

La victoire d’étape a été remportée par le cycliste irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) au sprint devant l’Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) et le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), respectivement deuxième et troisième.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est resté en tête du classement de la Grande Boucle.

