Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Compétition sur route · 09/11/2020

Résumé vidéo avec les meilleures images et les moments les plus marquants de la treizième étape du Tour de France 2020, une journée de profil montagneux et 191,5 kilomètres dans le massif central qui reliait la ville française de Chtel-Guyon avec le sommet intact du Puy Mary, un port de premier ordre difficile mais court.

La victoire d’étape a été remportée par le cycliste colombien Daniel Felipe Martnez (Education First) devant les Allemands Lennard Kmna (Bora-Hansgrohe) et Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), respectivement deuxième et troisième.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est resté en tête du classement général individuel de la manche française.

