Tour de France 2020 :

Résumé vidéo avec les meilleures images et les moments les plus marquants de la quinzième étape du Tour de France 2020, une journée de haute montagne et 174,5 kilomètres disputée ce dimanche entre Lyon et le Grand Colombier, une finale haute de catégorie spéciale.

La victoire d’étape a été remportée par le cycliste slovène Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) devant le leader de la course, également le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et l’Australien Richie Porte (Trek-Segafredo), respectivement deuxième et troisième.

Roglic est resté en tête du classement général individuel de la ronde de gala.

